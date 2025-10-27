Доходи бізнесу зростають, але обсяг податків падає — Гетманцев

У січні–серпні 2025 року в окремих галузях економіки спостерігається нестандартна тенденція: компанії збільшують обсяги постачання та доходи, водночас скорочуючи податкові нарахування

Про це розповів голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він пояснив, що бізнес показує зростання, а до бюджету надходить менше. І це не поодинокі випадки — таких галузей десятки:

по ПДВ — 94,

по податку на прибуток — 92.

«Це не про перевірки, це про аналітику, — наголосив нардеп. — Насправді, щоб побачити проблему, не треба виходити з перевірками на підприємства. Для якісного податкового контролю має працювати аналітика — вона повинна першою ловити аномалії у показниках».

За словами Гетманцева, якщо обсяги постачання зростають, а нарахування податків — падають, це має одразу викликати питання. На рівні аналітики даних, а не після того, як «зникли» сотні мільйонів гривень.

Також голова фінансового комітету привів кілька показових прикладів:

Виробництво пива (КВЕД 11.05):

обсяг постачання зріс на 2,86 млрд грн (+8,3%);

сума до сплати ПДВ, навпаки, зменшилась на 47,1 млн грн (−2,8%);

аналогічно по податку на прибуток: дохід +9,8%, а сплата −4,8%.

Виробництво тари з пластмас (КВЕД 22.22):

постачання +2,9% (+569 млн грн);

а сума до сплати ПДВ — мінус 106 млн грн (−24,8%);

податок на прибуток — дохід +5,2%, а сплата −16,8%.

«Можливо, для цього і є підстави, однак точно вони мають бути зʼясовані. Коли бюджет недоотримує — ми всі втрачаємо, — наголосив народний депутат. — І тут питання як до податкових органів, її якості роботи, так і до свідомості бізнесу. Бо в час війни мінімізувати сплату податків — означає мінімізувати оборону, дороги, зарплати, життя».

