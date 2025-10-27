close-btn
PaySpaceMagazine

Доходи бізнесу зростають, але обсяг податків падає — Гетманцев

27.10.2025 13:10
Микола Деркач

У січні–серпні 2025 року в окремих галузях економіки спостерігається нестандартна тенденція: компанії збільшують обсяги постачання та доходи, водночас скорочуючи податкові нарахування

Доходи бізнесу зростають, але обсяг податків падає — Гетманцев

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Про це розповів голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він пояснив, що бізнес показує зростання, а до бюджету надходить менше. І це не поодинокі випадки — таких галузей десятки:

  • по ПДВ — 94,
  • по податку на прибуток — 92.

«Це не про перевірки, це про аналітику, — наголосив нардеп. — Насправді, щоб побачити проблему, не треба виходити з перевірками на підприємства. Для якісного податкового контролю має працювати аналітика — вона повинна першою ловити аномалії у показниках».

За словами Гетманцева, якщо обсяги постачання зростають, а нарахування податків — падають, це має одразу викликати питання. На рівні аналітики даних, а не після того, як «зникли» сотні мільйонів гривень.

Читайте також: Ціни на які продукти зростають найшвидше — Гетманцев

Також голова фінансового комітету привів кілька показових прикладів:

  1. Виробництво пива (КВЕД 11.05):
  • обсяг постачання зріс на 2,86 млрд грн (+8,3%);
  • сума до сплати ПДВ, навпаки, зменшилась на 47,1 млн грн (−2,8%);
  • аналогічно по податку на прибуток: дохід +9,8%, а сплата −4,8%.
  1. Виробництво тари з пластмас (КВЕД 22.22):
  • постачання +2,9% (+569 млн грн);
  • а сума до сплати ПДВ — мінус 106 млн грн (−24,8%);
  • податок на прибуток — дохід +5,2%, а сплата −16,8%.

«Можливо, для цього і є підстави, однак точно вони мають бути зʼясовані. Коли бюджет недоотримує — ми всі втрачаємо, — наголосив народний депутат. — І тут питання як до податкових органів, її якості роботи, так і до свідомості бізнесу. Бо в час війни мінімізувати сплату податків — означає мінімізувати оборону, дороги, зарплати, життя».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей на рахунках українців

Обсяг залучених банками коштів клієнтів зростає — НБУ

НБУ переглянув облікову ставку

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
google news
Новини по темі
Бізнес закликає Раду не підвищувати податок для банків — EBA 27.10.2025

Бізнес закликає Раду не підвищувати податок для банків — EBA
ДПС і НБУ змінюють взаємодію з банками щодо валютного нагляду 27.10.2025

ДПС і НБУ змінюють взаємодію з банками щодо валютного нагляду
Чи повинні мобілізовані ФОП сплачувати податки: на що звернути увагу 21.10.2025

Чи повинні мобілізовані ФОП сплачувати податки: на що звернути увагу
Українським банкам може знадобитися докапіталізація — НБУ 21.10.2025

Українським банкам може знадобитися докапіталізація — НБУ
Військовий збір для єдинників: які доходи оподатковуються 21.10.2025

Військовий збір для єдинників: які доходи оподатковуються
Скільки податків сплатили резиденти Дія.City з моменту запуску простору 19.10.2025

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City з моменту запуску простору
Вибір редакції
Всі
Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати
ТОП статей 24.10.2025

Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  18:30

НБУ анулював ліцензію небанківській фінансовій компанії

 Сьогодні  17:10

Крипторинок зріс на $130 млрд за добу: деталі

 Сьогодні  16:30

Кійосакі спрогнозував майбутнє Ethereum, порівнявши монету з Біткоїном

 Сьогодні  15:50

Бізнес закликає Раду не підвищувати податок для банків — EBA

 Сьогодні  15:10

ДПС і НБУ змінюють взаємодію з банками щодо валютного нагляду

 Сьогодні  13:50

Скільки боргів накопичилося в українців — Опендатабот

 Сьогодні  13:10

Доходи бізнесу зростають, але обсяг податків падає — Гетманцев

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.