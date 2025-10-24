Скільки грошей на рахунках українців

Станом на 1 жовтня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 515,4 млрд грн, що на 23,4 млрд грн більше за показник попереднього місяця

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Зазначається, що за дев’ять місяців 2025 року загальний приріст вкладів громадян становив 123,2 млрд грн, що є найбільшим приростом суми вкладів за останні три роки в аналогічних періодах.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 жовтня 2025 року:

вклади у національній валюті – 998,0 млрд грн (+21,1 млрд грн за вересень 2025 року);

вклади в іноземній валюті – 517,4 млрд грн (+2,3 млрд грн за вересень 2025 року).

Читайте також: Обсяг залучених банками коштів клієнтів зростає — НБУ

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 жовтня 2025 року становила 3,1%, а в структурі суми вкладів – 11,6%. Сума їх вкладів становила 176,1 млрд грн. Зазначимо, що вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На 1 жовтня 2025 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має такий вигляд:

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:

У ФГВФО нагадали, що з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Довідково. Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 жовтня 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічується 60 банків.

