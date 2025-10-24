close-btn
Скільки грошей на рахунках українців

24.10.2025 14:20
Ольга Деркач

Станом на 1 жовтня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 515,4 млрд грн, що на 23,4 млрд грн більше за показник попереднього місяця

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Зазначається, що за дев’ять місяців 2025 року загальний приріст вкладів громадян становив 123,2 млрд грн, що є найбільшим приростом суми вкладів за останні три роки в аналогічних періодах.

Фото: fg.gov.ua

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 жовтня 2025 року:

  • вклади у національній валюті – 998,0 млрд грн (+21,1 млрд грн за вересень 2025 року);
  • вклади в іноземній валюті – 517,4 млрд грн (+2,3 млрд грн за вересень 2025 року).
Фото: fg.gov.ua

Обсяг залучених банками коштів клієнтів зростає — НБУ

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 жовтня 2025 року становила 3,1%, а в структурі суми вкладів – 11,6%. Сума їх вкладів становила 176,1 млрд грн. Зазначимо, що вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На 1 жовтня 2025 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має такий вигляд:

Фото: fg.gov.ua

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:

Фото: fg.gov.ua

У ФГВФО нагадали, що з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Довідково. Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 жовтня 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічується 60 банків.

НБУ переглянув облікову ставку

Рада прийняла за основу законопроєкт про додаткове оподаткування банків

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City з моменту запуску простору

