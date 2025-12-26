До отримувачів субсидій і пільг можуть прийти з перевірками: кого це стосується

Чинними нормативно-правовими актами передбачено окремі випадки, коли для прийняття рішення про включення до Реєстру осіб, які мають право на пільги, призначення житлових субсидій та пільг, надання деяких видів соціальної допомоги надається Акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства / фактичного місця проживання особи

Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Складання Акта обстеження передбачено у випадках:

Включення до Реєстру осіб, які мають право на пільги (Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117) та надання пільг з оплати комунальних послуг (Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373), за фактичним місцем проживання пільговика. Призначення житлової субсидії:

коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих осіб є меншою, ніж кількість, зареєстрованих та/або задекларованих осіб;

якщо в житловому приміщенні є кілька розділених особових рахунків;

для підтвердження, що житло не здається в оренду;

якщо для обігріву житла використовуються побутові електроприлади тощо (Положення про порядок призначення житлових субсидій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848).

Призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу,яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, у разі коли заявник проживає за адресою особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, але має інше задеклароване (зареєстроване) місце проживання (Порядок надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом із особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 № 1192). Призначення допомоги на дітей одиноким матерям (Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751) та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250) для підтвердження факту, що житло, яке перебуває у власності особи зі складу домогосподарства або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства, зокрема житло, на яке оформлено право на спадщину, не передано в оренду.

Заява громадянина про проведення обстеження його матеріально-побутових умов та/або фактичного місця проживання передається органами Пенсійного фонду України виконавчим органам сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військовим адміністраціям.

Довідково

Форму Акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства / фактичного місця проживання особи затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 04.07.2022 № 190, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.07.2022 за № 794/38130.

