Діти більше не зможуть прогулювати школу — Нацполіція

Уряд ухвалив зміни до порядку обліку дітей дошкільного та шкільного віку, вихованців та учнів — міжвідомча взаємодія посилюється задля захисту права на освіту та безпеки дітей

Про це йдеться у повідомленні Ювенальної поліції України.

Уряд постановою від 25.02.2026 № 241 вніс зміни до Порядку ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, вихованців та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684, якими посилено контроль за обліком вихованців закладів дошкільної освіти та учнів закладів загальної середньої освіти.

Вказані зміни внесені за ініціативою управління ювенальної превенції та спрямовано на вдосконалення механізмів взаємодії між закладами освіти, службами у справах дітей і правоохоронними органами.

Зазначається, що ухвалені зміни передбачають більш оперативний обмін інформацією про дітей, які не охоплені навчанням, що дозволить своєчасно реагувати на такі випадки та вживати необхідних заходів у межах законодавства.

Що передбачають оновлення:

удосконалення алгоритмів передачі інформації між закладами освіти, органами управління освітою, службами у справах дітей та підрозділами Національної поліції України;

оперативне інформування про дітей, які не відвідують заклади освіти або вибули з навчання;

визначення строків опрацювання даних і передачі інформації;

використання цифрових сервісів та автоматизованих інформаційних систем для швидкого реагування;

посилення системного підходу до захисту права кожної дитини на освіту.

«Оновлення порядку дозволить ювенальним поліцейським оперативніше отримувати інформацію, ефективніше взаємодіяти з партнерами та своєчасно реагувати на ситуації, коли дитина випадає з освітнього процесу. У центрі уваги — безпека дітей, підтримка родин і забезпечення доступу до освіти для кожної дитини», — йдеться у повідомленні.

Це ще один важливий крок до посилення превентивної роботи в громадах та формування єдиної системи раннього реагування на ризики, пов’язані з порушенням права дітей на освіту.

