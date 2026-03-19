Чому ФОПи можуть залишитися без пенсійного стажу

Багато підприємців вважають, що сама реєстрація як фізичної особи-підприємця автоматично забезпечує страховий стаж для майбутньої пенсії. Проте це хибне уявлення

Сам по собі статус ФОП не гарантує зарахування стажу. Щоб він формувався, необхідно виконати дві ключові умови: сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) і подавати відповідну звітність. Фактично стаж залежить не від наявності статусу підприємця, а від реальних відрахувань до системи соціального страхування.

Як визначався стаж до 2004 року

До 1 січня 2004 року в Україні не діяла система персоніфікованого обліку внесків. Через це стаж обчислювали не за фактом підприємницької діяльності, а за фактом сплати внесків до Пенсійного фонду.

У результаті підприємець міг працювати, але не отримувати страховий стаж. Це стосувалося тих, хто працював за патентом, використовував фіксований податок або сплачував податки без окремого пенсійного внеску.

Часто виникає помилкове переконання, що сплата фіксованого податку автоматично враховувалася у стажі. Насправді такі платежі не завжди включали внесок до Пенсійного фонду або покривали його лише частково. Тому навіть за наявності сплачених податків повний страховий стаж міг не формуватися.

Пільги, які призводили до втрати стажу

У різні періоди для ФОПів запроваджували пільги щодо сплати ЄСВ. Однак багато з них фактично означали відсутність або зменшення страхового стажу.

У 2000-х роках підприємці певний час могли взагалі не сплачувати ЄСВ. У такі періоди стаж не зараховувався.

Також існувала можливість сплачувати лише половину внеску. У такому випадку два роки могли бути зараховані лише як один рік стажу.

Під час пандемії COVID-19 у 2020–2021 роках підприємцям дозволили тимчасово не платити ЄСВ. Цей період також не додавався до страхового стажу.

Після початку повномасштабної війни мобілізованих ФОПів звільнили від сплати внеску на час служби. У цей період стаж нараховується як військовий, а не підприємницький.

Як формується стаж після 2004 року

З 2004 року в Україні запрацювала система персоніфікованого обліку. Відтоді кожен внесок фіксується за конкретною людиною в базі Пенсійного фонду.

Стаж зараховується за чіткими правилами. Повний місяць враховується лише тоді, коли сплачено мінімальний ЄСВ. Якщо сума внеску менша, місяць можуть або не зарахувати, або врахувати частково.

Тому навіть зареєстрований ФОП може мати прогалини у страховому стажі, якщо в окремі періоди не сплачував ЄСВ.

Джерело: На пенсії.