Чому ФОПи можуть залишитися без пенсійного стажу

19.03.2026 16:50
Ольга Деркач

Багато підприємців вважають, що сама реєстрація як фізичної особи-підприємця автоматично забезпечує страховий стаж для майбутньої пенсії. Проте це хибне уявлення

Сам по собі статус ФОП не гарантує зарахування стажу. Щоб він формувався, необхідно виконати дві ключові умови: сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) і подавати відповідну звітність. Фактично стаж залежить не від наявності статусу підприємця, а від реальних відрахувань до системи соціального страхування.

Як визначався стаж до 2004 року

До 1 січня 2004 року в Україні не діяла система персоніфікованого обліку внесків. Через це стаж обчислювали не за фактом підприємницької діяльності, а за фактом сплати внесків до Пенсійного фонду.

У результаті підприємець міг працювати, але не отримувати страховий стаж. Це стосувалося тих, хто працював за патентом, використовував фіксований податок або сплачував податки без окремого пенсійного внеску.

Часто виникає помилкове переконання, що сплата фіксованого податку автоматично враховувалася у стажі. Насправді такі платежі не завжди включали внесок до Пенсійного фонду або покривали його лише частково. Тому навіть за наявності сплачених податків повний страховий стаж міг не формуватися.

Пільги, які призводили до втрати стажу

У різні періоди для ФОПів запроваджували пільги щодо сплати ЄСВ. Однак багато з них фактично означали відсутність або зменшення страхового стажу.

Цікаве по темі: Хто з українців зможе менше платити за електроенергію у квітні

У 2000-х роках підприємці певний час могли взагалі не сплачувати ЄСВ. У такі періоди стаж не зараховувався.

Також існувала можливість сплачувати лише половину внеску. У такому випадку два роки могли бути зараховані лише як один рік стажу.

Під час пандемії COVID-19 у 2020–2021 роках підприємцям дозволили тимчасово не платити ЄСВ. Цей період також не додавався до страхового стажу.

Після початку повномасштабної війни мобілізованих ФОПів звільнили від сплати внеску на час служби. У цей період стаж нараховується як військовий, а не підприємницький.

Як формується стаж після 2004 року

З 2004 року в Україні запрацювала система персоніфікованого обліку. Відтоді кожен внесок фіксується за конкретною людиною в базі Пенсійного фонду.

Стаж зараховується за чіткими правилами. Повний місяць враховується лише тоді, коли сплачено мінімальний ЄСВ. Якщо сума внеску менша, місяць можуть або не зарахувати, або врахувати частково.

Тому навіть зареєстрований ФОП може мати прогалини у страховому стажі, якщо в окремі періоди не сплачував ЄСВ.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У квітні деяким українцям переглянуть пенсії

Які виплати й освіту отримують українці з дітьми в ЄС

Деякі українці отримають по 1500 грн та кешбек на пальне

Джерело: На пенсії.

Новини по темі
Уряд розширив дію Нацкешбеку на пальне: скільки можна отримати 19.03.2026

Уряд розширив дію Нацкешбеку на пальне: скільки можна отримати
Скільки мережа EVA заробила у 2025 18.03.2026

Скільки мережа EVA заробила у 2025
Де в ЄС платять найбільше: як змінилася мінімальна ЗП у 2026 18.03.2026

Де в ЄС платять найбільше: як змінилася мінімальна ЗП у 2026
За що найбільше заборгували українці — Опендатабот 18.03.2026

За що найбільше заборгували українці — Опендатабот
Nvidia виплатить дивіденди: скільки отримають власники 100 акцій 18.03.2026

Nvidia виплатить дивіденди: скільки отримають власники 100 акцій
Українці зможуть заборонити оформлення кредитів на своє ім’я 17.03.2026

Українці зможуть заборонити оформлення кредитів на своє ім’я
