Хто з українців зможе менше платити за електроенергію у квітні

17.03.2026 15:30
Ольга Деркач

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, якою буде вартість електроенергії для населення у квітні

У квітні 2026 року тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться без змін, однак окремі категорії українців матимуть можливість сплачувати менше.

Коли можливий перегляд тарифу на електроенергію

Наразі тариф на рівні 4,32 грн за кіловат-годину зафіксовано щонайменше до завершення опалювального сезону, тобто до 30 квітня.

Водночас, за словами прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, які вона озвучила під час спілкування з журналістами у Києві, підвищення вартості електроенергії наразі не розглядається.

«Дивне рішення підняти тариф на електроенергію за умови її відключення. Коли люди недоотримують щонайменше третину електрики, то як ми ще підніматимемо на неї тариф? Це було б дуже невдале рішення», — підкреслила вона.

Окрім цього, Свириденко зазначила, що до кінця липня 2026 року Кабінет Міністрів України повинен підготувати дорожню карту щодо лібералізації тарифів. Така вимога є однією з умов Міжнародного валютного фонду для отримання нової програми фінансування.

Цікаве по темі: У квітні деяким українцям переглянуть пенсії

Разом з тим, впровадження нових підходів до формування цін на комунальні послуги очікується вже після завершення воєнного стану.

Хто має змогу платити менше за електроенергію

Як і раніше, можливість зменшити витрати на електроенергію мають споживачі, у помешканнях яких встановлено двозонні лічильники.

Такі прилади обліку передбачають різні тарифи залежно від часу доби: у період з 7:00 до 23:00 електроенергія оплачується за повною ставкою, тоді як з 23:00 до 7:00 діє пільговий тариф — 2,16 грн за кіловат-годину.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які виплати й освіту отримують українці з дітьми в ЄС

У березні частині українців перерахують субсидії — хто потрапить під перегляд

Деякі українці отримають по 1500 грн та кешбек на пальне

Новини по темі
Група Rozetka-Evo збільшила свій оборот у 2025 — Forbes 17.03.2026

Група Rozetka-Evo збільшила свій оборот у 2025 — Forbes
Київ опустився у рейтингу найдорожчих міст за житлом 16.03.2026

Київ опустився у рейтингу найдорожчих міст за житлом
У квітні деяким українцям переглянуть пенсії 16.03.2026

У квітні деяким українцям переглянуть пенсії
Скільки заробили лідери ритейлу Індексу Опендатаботу 16.03.2026

Скільки заробили лідери ритейлу Індексу Опендатаботу
Які виплати й освіту отримують українці з дітьми в ЄС 14.03.2026

Які виплати й освіту отримують українці з дітьми в ЄС
У березні частині українців перерахують субсидії — хто потрапить під перегляд 13.03.2026

У березні частині українців перерахують субсидії — хто потрапить під перегляд
