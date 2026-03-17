Хто з українців зможе менше платити за електроенергію у квітні

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, якою буде вартість електроенергії для населення у квітні

У квітні 2026 року тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться без змін, однак окремі категорії українців матимуть можливість сплачувати менше.

Коли можливий перегляд тарифу на електроенергію

Наразі тариф на рівні 4,32 грн за кіловат-годину зафіксовано щонайменше до завершення опалювального сезону, тобто до 30 квітня.

Водночас, за словами прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, які вона озвучила під час спілкування з журналістами у Києві, підвищення вартості електроенергії наразі не розглядається.

«Дивне рішення підняти тариф на електроенергію за умови її відключення. Коли люди недоотримують щонайменше третину електрики, то як ми ще підніматимемо на неї тариф? Це було б дуже невдале рішення», — підкреслила вона.

Окрім цього, Свириденко зазначила, що до кінця липня 2026 року Кабінет Міністрів України повинен підготувати дорожню карту щодо лібералізації тарифів. Така вимога є однією з умов Міжнародного валютного фонду для отримання нової програми фінансування.

Разом з тим, впровадження нових підходів до формування цін на комунальні послуги очікується вже після завершення воєнного стану.

Хто має змогу платити менше за електроенергію

Як і раніше, можливість зменшити витрати на електроенергію мають споживачі, у помешканнях яких встановлено двозонні лічильники.

Такі прилади обліку передбачають різні тарифи залежно від часу доби: у період з 7:00 до 23:00 електроенергія оплачується за повною ставкою, тоді як з 23:00 до 7:00 діє пільговий тариф — 2,16 грн за кіловат-годину.

