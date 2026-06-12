Зеленський анонсував нові виплати військовим

Президент України Володимир Зеленський повідомив про погодження пакета рішень щодо підвищення фінансового забезпечення військових та подальшої трансформації української армії. За його словами, перші нові доплати мають почати діяти вже у червні після затвердження відповідного механізму Кабінетом Міністрів

Про це глава держави заявив після нарад з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, міністром оборони Михайлом Федоровим, міністром фінансів Сергієм Марченком, а також керівництвом Збройних сил України.

За словами Зеленського, уряд та військове командування погодили рішення, спрямовані на зміцнення фінансової стійкості оборони та підвищення мотивації військовослужбовців.

Що зміниться для військових

Президент повідомив, що для військових, які проходять службу в тилу, планують встановити мінімальний рівень грошового забезпечення у розмірі 30 тис. грн.

Водночас розмір виплат буде напряму залежати від кількості та складності виконаних бойових завдань. Чим активніше військовослужбовець залучений до бойової роботи, тим вищим буде його грошове забезпечення.

Окремий акцент зроблять на підтримці піхоти. За словами Зеленського, для піхотинців готують нові контракти зі значно кращими умовами проходження служби.

Йдеться про контракти тривалістю 10, 14 або 24 місяці з чітко визначеними умовами служби, гарантованими термінами та реальними відстрочками після завершення контракту.

Президент також заявив, що середня виплата для військових, які виконують завдання на першій лінії оборони, має становити близько 300 тис. грн.

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Підвищення виплат для командирів

Окремо планується збільшення виплат бойовим командирам. За словами Зеленського, це має стати додатковим стимулом для збереження в армії досвідчених офіцерів та командирів, які мають реальний бойовий досвід управління підрозділами.

Конкретний механізм нарахування нових виплат має затвердити Кабінет Міністрів. Перші додаткові виплати військовослужбовцям уряд планує розпочати вже у червні.

Більше іноземних добровольців та спрощення переведень

Ще одним напрямом змін стане розширення можливостей для вступу іноземних добровольців до українського війська.

Президент повідомив, що доручив створити більше механізмів для рекрутингу іноземців, які готові долучитися до оборони України.

Також влада планує продовжити спрощення процедури переведення військовослужбовців між підрозділами та розширити можливості кар’єрного зростання в армії.

«Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються, за це літо покаже свою ефективність», — заявив Зеленський.

Деталі нових контрактів та механізмів виплат найближчим часом має представити Міністерство оборони.

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