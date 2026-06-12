close-btn
PaySpaceMagazine

Зеленський анонсував нові виплати військовим

12.06.2026 18:20
Микола Деркач

Президент України Володимир Зеленський повідомив про погодження пакета рішень щодо підвищення фінансового забезпечення військових та подальшої трансформації української армії. За його словами, перші нові доплати мають почати діяти вже у червні після затвердження відповідного механізму Кабінетом Міністрів

Зеленський анонсував нові виплати військовим

Фото: youtube.com

Про це глава держави заявив після нарад з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, міністром оборони Михайлом Федоровим, міністром фінансів Сергієм Марченком, а також керівництвом Збройних сил України.

За словами Зеленського, уряд та військове командування погодили рішення, спрямовані на зміцнення фінансової стійкості оборони та підвищення мотивації військовослужбовців.

Що зміниться для військових

Президент повідомив, що для військових, які проходять службу в тилу, планують встановити мінімальний рівень грошового забезпечення у розмірі 30 тис. грн.

Водночас розмір виплат буде напряму залежати від кількості та складності виконаних бойових завдань. Чим активніше військовослужбовець залучений до бойової роботи, тим вищим буде його грошове забезпечення.

Окремий акцент зроблять на підтримці піхоти. За словами Зеленського, для піхотинців готують нові контракти зі значно кращими умовами проходження служби.

Йдеться про контракти тривалістю 10, 14 або 24 місяці з чітко визначеними умовами служби, гарантованими термінами та реальними відстрочками після завершення контракту.

Президент також заявив, що середня виплата для військових, які виконують завдання на першій лінії оборони, має становити близько 300 тис. грн.

Читайте також: Деякі українці можуть втратити доплати до пенсії: причини

Підвищення виплат для командирів

Окремо планується збільшення виплат бойовим командирам. За словами Зеленського, це має стати додатковим стимулом для збереження в армії досвідчених офіцерів та командирів, які мають реальний бойовий досвід управління підрозділами.

Конкретний механізм нарахування нових виплат має затвердити Кабінет Міністрів. Перші додаткові виплати військовослужбовцям уряд планує розпочати вже у червні.

Більше іноземних добровольців та спрощення переведень

Ще одним напрямом змін стане розширення можливостей для вступу іноземних добровольців до українського війська.

Президент повідомив, що доручив створити більше механізмів для рекрутингу іноземців, які готові долучитися до оборони України.

Також влада планує продовжити спрощення процедури переведення військовослужбовців між підрозділами та розширити можливості кар’єрного зростання в армії.

«Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються, за це літо покаже свою ефективність», — заявив Зеленський.

Деталі нових контрактів та механізмів виплат найближчим часом має представити Міністерство оборони.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки податків отримали місцеві бюджети за п’ять місяців

Деякі українці можуть отримати одноразову доплату до пенсії

Уряд готує масштабну пенсійну реформу: що зміниться

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Скільки грошей уберегла Visa від шахраїв 12.06.2026

Скільки грошей уберегла Visa від шахраїв
Ілон Маск став першим у світі трильйонером 12.06.2026

Ілон Маск став першим у світі трильйонером
Тарифи на воду зростуть по всій Україні 11.06.2026

Тарифи на воду зростуть по всій Україні
Поліції та ДСНС готують нові зарплати: що зміниться 10.06.2026

Поліції та ДСНС готують нові зарплати: що зміниться
Деякі українці можуть втратити доплати до пенсії: причини 10.06.2026

Деякі українці можуть втратити доплати до пенсії: причини
Скільки податків отримали місцеві бюджети за п’ять місяців 10.06.2026

Скільки податків отримали місцеві бюджети за п’ять місяців

Вибір редакції
Всі
Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
ТОП статей 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика
ТОП статей 28.05.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

 Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів
ТОП статей 27.05.2026

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

 Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко
ТОП статей 25.05.2026

Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко

Останні новини
Сьогодні  19:40

НБУ змінив правила розрахунків для частини експортерів

 Сьогодні  17:00

PINBank повернувся до повноцінної роботи після зміни власника

 Сьогодні  15:40

Вчені створили систему, що зберігає енергію сонця без батарей

 Сьогодні  14:20

Скільки грошей уберегла Visa від шахраїв

 Сьогодні  13:00

3 ключові метрики свідчать про зростання тиску на майнерів Біткоїна

 Сьогодні  11:40

Uklon запустив власний маркетплейс

 Сьогодні  10:20

Ілон Маск став першим у світі трильйонером

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.