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Уряд готує масштабну пенсійну реформу: що зміниться

08.06.2026 16:50
Микола Деркач

Кабінет Міністрів представив депутатам концепцію масштабної пенсійної реформи, яку планують внести до Верховної Ради вже восени. Серед ключових змін — гарантований мінімальний рівень виплат, новий принцип формування пенсії та поступовий перегляд спеціальних пенсій. Чому уряд вважає нинішню систему несправедливою та що може змінитися для пенсіонерів — розбираємося

Уряд готує масштабну пенсійну реформу: що зміниться

Фото: unsplash.com, freepik.com

Кабінет Міністрів презентував Верховній Раді концепцію майбутньої пенсійної реформи. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк за підсумками Ради коаліції.

За її словами, уряд розраховує подати відповідний законопроєкт на розгляд парламенту не пізніше осені. Основна мета реформи — скоротити дисбаланси в системі та зробити пенсійні виплати більш справедливими для різних категорій громадян.

Однією з головних новацій стане запровадження гарантованого мінімального рівня пенсійної виплати. Також уряд пропонує скоротити розрив між найменшими та найбільшими пенсіями, який роками залишається предметом критики.

«За ідеєю, яку пропонує уряд, пенсія складатиметься з базової частини, яку фінансуватиме держава, та страхової частини, що залежатиме від стажу і сплачених внесків», — повідомила Василевська-Смаглюк.

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Окремим напрямом реформи має стати поступове переведення спеціальних пенсій до системи професійних пенсійних програм. Крім того, уряд планує розвивати механізми добровільних пенсійних накопичень, які дозволять українцям самостійно формувати додатковий дохід після завершення трудової діяльності.

У Міністерстві економіки пояснюють необхідність змін передусім перерозподілом коштів усередині чинної системи. Очікується, що базова частина пенсії допоможе усунути проблему швидкого знецінення виплат.

Наразі нерідко виникає ситуація, коли люди, які вийшли на пенсію кілька років тому, отримують значно менші виплати, ніж нові пенсіонери зі схожим стажем та рівнем заробітної плати. Саме цей дисбаланс уряд називає однією з причин необхідності реформи.

Під час обговорення концепції також порушували питання так званих «елітних» пенсій окремих професійних груп та розміру єдиного соціального внеску. За словами депутатки, учасники зустрічі домовилися продовжити роботу над законопроєктом і прискорити процес його погодження.

Наразі остаточний текст реформи ще не оприлюднений, тому конкретні параметри майбутніх змін можуть бути доопрацьовані під час підготовки документа до внесення в парламент.

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