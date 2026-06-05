Уряд розширив програму «Доступні ліки»

Від липня українці із серцево-судинними захворюваннями зможуть отримувати ширший перелік препаратів у межах державної програми відшкодування. Частина ліків буде доступна безоплатно, а частина — з доплатою. Про розширення програми повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

Для яких пацієнтів розширять програму

У МОЗ зазначають, що оновлення насамперед стосується людей із хронічними серцевими та судинними захворюваннями, а також пацієнтів, які проходять відновлення після важких кардіологічних станів.

Нові препарати допоможуть ефективніше контролювати артеріальний тиск, лікувати серцеву недостатність і порушення серцевого ритму. Крім того, перелік доповнять засобами для профілактики утворення тромбів та корекції підвищеного рівня холестерину.

Особливий акцент зроблено на підтримці людей, які перенесли інфаркт міокарда або входять до групи високого ризику розвитку інсульту.

Які препарати увійдуть до програми

Національна служба здоров’я України вже опублікувала перелік міжнародних непатентованих назв (МНН), що будуть додані до програми реімбурсації.

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До списку увійдуть:

препарати для запобігання тромбоутворенню — едоксабан, прасугрель, тикагрелор, цилостазол;

засоби для корекції серцевого ритму — мексилетин, соталол, пропафенон, флекаїнід;

ліки для лікування ішемічної хвороби серця та серцевої недостатності — еплеренон, івабрадин, ізосорбіду мононітрат;

препарати для контролю артеріального тиску — доксазозин, моксонідин, хлорталідон, пропранолол, небіволол, дилтіазем, німодипін, лерканідипін;

засоби для зниження рівня холестерину та профілактики ускладнень — розувастатин, езетиміб, колхіцин, а також комбіновані препарати на їх основі.

Більше комбінованих ліків

Окремою частиною оновлення стане включення сучасних комбінованих препаратів. Такі лікарські засоби поєднують кілька активних компонентів в одній таблетці, що дозволяє зменшити кількість медикаментів, які пацієнту потрібно приймати щодня.

Програма охопить комбіновані препарати на основі каптоприлу, еналаприлу, лізиноприлу, периндоприлу, раміприлу, валсартану, лозартану, ірбесартану, кандесартану, телмісартану та олмесартану медоксомілу. Вони будуть представлені у різних комбінаціях з амлодипіном, діуретиками, бісопрололом і сакубітрилом.

Розширення програми має зробити лікування доступнішим для великої кількості пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Щоб скористатися новими можливостями, українцям радять заздалегідь проконсультуватися із сімейним лікарем та отримати електронний рецепт після набуття змін чинності.

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Джерело: На пенсії.