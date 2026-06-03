Хто має право на довічну пенсію в Україні

В Україні поняття довічної пенсії охоплює не один конкретний вид виплат, а кілька механізмів пенсійного забезпечення. Одні з них фінансуються державою в межах солідарної системи, інші базуються на особистих накопиченнях громадян та виплачуються відповідно до умов укладених договорів

Фактично термін «довічна пенсія» використовується як для державних пенсійних виплат, так і для недержавних пенсійних програм, які формуються за рахунок внесків самих громадян.

Що таке довічна пенсія

Сьогодні в Україні існують два базові види довічного пенсійного забезпечення.

Перший — державна пенсія за віком. Вона виплачується людині довічно через солідарну пенсійну систему за умови наявності необхідного страхового стажу.

Другий варіант — недержавна довічна пенсія, або ануїтет. Її джерелом є власні накопичення громадянина, а виплати здійснюють недержавні пенсійні фонди чи страхові компанії згідно з умовами договору.

У межах недержавних програм можуть діяти різні моделі виплат. Зокрема, людина може отримувати кошти до кінця життя, оформити пенсію з гарантованим строком виплати або обрати спільну пенсійну програму для подружжя. В останньому випадку після смерті одного з подружжя виплати продовжує отримувати другий.

Якщо державна пенсія після смерті пенсіонера не передається спадкоємцям, то умови недержавного пенсійного забезпечення можуть передбачати успадкування невикористаних накопичень.

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Чи може довічна пенсія призначатися через інвалідність

Довічні державні виплати можуть нараховуватися не лише за віком, а й у зв’язку з інвалідністю.

Такі норми поширюються на військовослужбовців, працівників СБУ, ДСНС, Національної поліції та інших силових структур. Окремі правила також передбачені для громадян, які працювали в особливо шкідливих або небезпечних умовах.

Для цих категорій закон встановлює спеціальні критерії щодо стажу, порядку виходу на пенсію та розрахунку виплат. Такі питання регулюються окремими нормативними актами й мають перевагу над загальними пенсійними правилами.

Хто має право на довічну пенсію

Для призначення державної пенсії необхідно виконати вимоги щодо страхового стажу. Наразі мінімальною умовою є наявність 15 років такого стажу.

Громадяни, які до 65 років не набрали необхідного мінімуму, не можуть претендувати на стандартну пенсію за віком.

У випадку з недержавною довічною пенсією страховий стаж не є ключовим фактором. Вирішальне значення мають умови договору, укладеного між громадянином та страховою компанією або недержавним пенсійним фондом.

Від чого залежить розмір довічної пенсії

Розмір державної пенсії визначається за законодавчо встановленою формулою. Під час розрахунку враховуються два основні показники — тривалість страхового стажу та рівень офіційної заробітної плати, з якої сплачувалися внески до системи соціального страхування.

У недержавному пенсійному забезпеченні порядок виплат залежить від умов конкретного договору. Саме вони визначають розмір пенсії, частоту нарахувань та інші параметри отримання коштів.

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Джерело: На пенсії.