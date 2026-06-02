Деяким українцям можуть не зарахувати частину стажу: що робити

Під час оформлення пенсії деякі українці можуть виявити, що окремі періоди їхнього страхового стажу не були враховані. Найчастіше проблема пов’язана не з відмовою Пенсійного фонду, а з особливостями подання та обробки документів через електронні сервіси

Чому диплом можуть не врахувати при розрахунку стажу

Останнім часом користувачі вебпорталу Пенсійного фонду дедалі частіше стикаються із ситуацією, коли частина документів не потрапляє до пакета, що перебуває на опрацюванні. Зокрема, труднощі виникають, якщо сканкопію диплома намагаються додати вже після подання трудової книжки на оцифрування.

Поки звернення має статус «В роботі», система не дозволяє вносити зміни або завантажувати додаткові файли. Через це документи, які можуть підтверджувати окремі періоди для зарахування до стажу, залишаються поза межами первинного розгляду.

У результаті частина відомостей може тимчасово не потрапити до розрахунку пенсійних прав. Йдеться не про остаточну втрату стажу, а про необхідність подати підтверджувальні документи повторно після завершення обробки заявки.

Як подати документи без ризику для стажу

Фахівці радять заздалегідь перевіряти повноту пакета документів перед його відправленням. Якщо оцифрування трудової книжки ініціював працівник, він може повторно подати документи через роботодавця, додавши диплом і, за потреби, додаток до нього.

У межах одного звернення система дає змогу завантажити всі необхідні файли та засвідчити їх електронним підписом.

Якщо ж документи до Пенсійного фонду вже подавав роботодавець, працівник має право самостійно створити окреме звернення через вебпортал або мобільний застосунок ПФУ. У такому разі диплом додається до пакета документів, що підтверджують трудові відносини та стаж.

Що робити, якщо система не дозволяє додати документи

Коли звернення вже перебуває на опрацюванні й завантажити нові файли неможливо, залишається дочекатися завершення його розгляду. Після отримання статусу про завершення обробки користувач може подати додаткові документи окремо.

Після повторного подання диплом буде врахований під час уточнення та остаточного формування страхового стажу.

Таким чином, основна проблема полягає не у втраті права на стаж, а в несвоєчасному поданні документів, які його підтверджують. У більшості випадків ситуацію можна виправити шляхом повторного звернення до Пенсійного фонду.

Які періоди не включають до страхового стажу

Не всі роки трудової діяльності автоматично враховуються під час призначення пенсії. До страхового стажу не зараховують періоди роботи без офіційного працевлаштування або без сплати внесків до системи соціального страхування.

Також проблеми можуть виникнути з періодами роботи до 2004 року, якщо вони не підтверджені записами у трудовій книжці чи іншими належними документами.

Окремо законодавство не передбачає автоматичного зарахування до стажу часу навчання після 2004 року, оскільки за цей період не сплачуються страхові внески. Крім того, не враховуються періоди роботи за цивільно-правовими договорами, укладеними до 2016 року.

Джерело: 24 Канал.