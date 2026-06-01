Доплати до пенсії у 2026: хто може отримати

Чимало українських пенсіонерів мають право на додаткові виплати, але не всі про це знають. Частину надбавок Пенсійний фонд нараховує автоматично, тоді як для інших необхідно подати заяву та підтвердні документи. Через це люди можуть щомісяця втрачати сотні гривень, а інколи й більше

Вікові доплати

Автоматично призначаються надбавки за вік. Після досягнення 70 років пенсіонери отримують додатково 300 грн, у 75 років — до 456 грн, а після 80 років — до 570 грн. Ці виплати не підсумовуються між собою.

Окремо діє гарантований мінімальний розмір пенсії для непрацюючих громадян віком від 65 років із повним страховим стажем. Якщо загальна виплата менша за 4 213 грн, її повинні підвищити до цього рівня автоматично.

Надбавка на догляд

Пенсіонери, які потребують сторонньої допомоги, можуть претендувати на надбавку в розмірі 40% прожиткового мінімуму — наразі це 1 038 грн на місяць.

Таку виплату можуть отримувати люди з інвалідністю І групи, а також самотні пенсіонери, які через стан здоров’я не здатні самостійно себе обслуговувати. Для оформлення необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та надати медичний висновок. Водночас отримувати одночасно надбавку до пенсії та державну допомогу на догляд не можна.

Доплата на утриманців

Непрацюючі пенсіонери, які утримують непрацездатних членів сім’ї, також можуть розраховувати на додаткові кошти.

Для цивільних пенсіонерів надбавка на дитину до 18 років становить 150 грн. Для військових пенсіонерів розмір виплати значно більший — 50% прожиткового мінімуму, або 1 297,50 грн на кожного непрацездатного утриманця. Головна умова — відсутність офіційного працевлаштування або статусу ФОП.

Почесні донори та інші категорії

Громадяни зі званням «Почесний донор України» або «Почесний донор СРСР», отриманим до 26 січня 2026 року, зберігають право на доплату у розмірі 10% прожиткового мінімуму — нині це 259 грн на місяць.

Окремі підвищення передбачені для чорнобильців, ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, реабілітованих осіб, мешканців гірських населених пунктів та сімей загиблих шахтарів. Для багатьох із цих категорій розмір виплат залежить від статусу та наявних посвідчень.

Як перевірити свої надбавки

Дізнатися, які саме доплати враховані у пенсії, можна через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду в розділі «Моя пенсія». Там відображаються всі складові пенсійної виплати.

Також можна звернутися до сервісного центру ПФУ та отримати витяг із пенсійної справи або надіслати письмовий запит поштою. Експерти наголошують: багато надбавок призначаються лише після звернення пенсіонера, тому варто самостійно перевірити, чи враховані всі виплати, на які є право.

За матеріалами napensii.ua.