Деякі пенсіонери можуть підвищити виплати: як це зробити

Частина українських пенсіонерів має право на додаткові виплати до пенсії завдяки державним соціальним програмам. Деякі надбавки Пенсійний фонд призначає автоматично, однак окремі види доплат потребують особистого звернення та подання документів

Однією з таких виплат є надбавка для почесних донорів.

Хто може отримати статус почесного донора

Почесним донором України може стати громадянин, який безоплатно здавав кров або її компоненти у встановлених законом обсягах. Відповідний статус, нагрудний знак та посвідчення надаються особам, які здали не менше ніж 40 максимальних доз крові або клітин крові, чи 60 максимальних доз плазми.

Яка доплата передбачена

Почесні донори мають право на щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 10% прожиткового мінімуму на одну особу. Станом на 2026 рік така доплата становить 321 грн на місяць.

Як оформити виплату

На відміну від деяких інших доплат, ця надбавка не призначається автоматично. Для її оформлення необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України особисто або через законного представника.

Для призначення виплати потрібно подати:

заяву про призначення надбавки;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

посвідчення «Почесний донор України» або «Почесний донор СРСР».

Які пільги мають донори

У день здачі крові або її компонентів громадяни звільняються від роботи, навчання чи несення служби зі збереженням середнього заробітку. Підставою є довідка, видана закладом служби крові.

Крім того, особи, які протягом року безоплатно здали дві дози крові або чотири дози плазми, можуть отримувати лікарняні у розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу.

Що змінилося у 2026 році

З 25 січня 2026 року в Україні набули чинності зміни, пов’язані з адаптацією законодавства до стандартів ЄС у сфері безпеки та якості донорської крові.

Для нових донорів після цієї дати скасовано низку пільг, зокрема додатковий вихідний день після здачі крові, підвищені виплати під час тимчасової непрацездатності, доплати до стипендій та право на майбутню пенсійну надбавку за статус почесного донора.

Водночас ці зміни не стосуються громадян, які отримали статус почесного донора до 25 січня 2026 року. Вони і надалі зберігають право на щомісячну доплату до пенсії у розмірі 10% прожиткового мінімуму.

За матеріалами napensii.ua.