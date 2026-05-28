Деякі українці можуть вийти на пенсію у 50: хто має право

В Україні частина жінок має право оформити пенсію раніше встановленого пенсійного віку. Йдеться про працівниць окремих професій, багатодітних матерів, а також жінок, які працювали у шкідливих або важких умовах праці

Українське законодавство передбачає можливість дострокового виходу на пенсію для громадян, чия робота була пов’язана з особливо небезпечними та важкими умовами.

Серед тих, хто може претендувати на пільгову пенсію, — працівниці медичної сфери та педагоги. Для оформлення таких виплат необхідно було мати спеціальний стаж тривалістю від 25 до 30 років станом на 11 жовтня 2017 року.

Окремі умови діють і для жінок, які працювали у текстильній галузі. Вони можуть вийти на пенсію у 55 років, якщо мають не менше 20 років стажу у цій сфері.

Також закон дозволяє оформити пенсію вже у 50 років жінкам, які народили та виховали до шестирічного віку п’ятьох або більше дітей. Таке право мають і матері дітей з інвалідністю з дитинства.

Додатково законодавством передбачені пільгові умови для працівниць, які працювали за Списком №1 та Списком №2 — тобто на роботах зі шкідливими й небезпечними умовами праці. У таких випадках вік виходу на пенсію залежить від типу роботи та наявного трудового стажу. Для різних категорій він може становити 50 або 55 років.

Втім зараз існує правова неузгодженість між законами «Про пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Раніше жінки з таким «шкідливим» стажем могли виходити на пенсію у 45 та 50 років відповідно. Тобто пенсійний вік був на п’ять років нижчим, ніж зараз. Нині ж для дострокового оформлення пенсії багатьом доводиться відстоювати це право через суд.

Крім умов дострокового виходу на пенсію, в Україні також передбачені окремі доплати для деяких категорій пенсіонерів.

Зокрема, пенсіонери, які самостійно доглядають за дітьми або онуками віком до 18 років, можуть отримувати щомісячну доплату у розмірі ₴150.

Також самотні пенсіонери, яким виповнилося 80 років, мають право на додаткову щомісячну виплату у сумі ₴1038. Для її оформлення необхідно звернутися до Пенсійного фонду України.

Джерело: Експерт.