Обсяг транзакцій за криптокартками зріс на 230% з 2025 року

Криптовалютні картки перестають бути нішевим продуктом для ентузіастів і дедалі активніше входять у повсякденне життя користувачів. За даними аналітичного видання The Kobeissi Letter, місячний обсяг транзакцій за дебетовими та кредитними картками, прив’язаними до криптовалют, зріс приблизно на 230% порівняно з 2025 роком

Сукупний обсяг операцій за криптокартками цього місяця досяг $7,8 млрд. Аналітики пояснюють таке зростання стрімким поширенням криптоплатіжних сервісів, а також активним використанням стейблкоїнів як альтернативи традиційним валютам у щоденних розрахунках.

Найбільшу частку ринку наразі контролює Visa. За оцінками The Kobeissi Letter, компанія обробляє близько 90% усіх транзакцій за криптокартками завдяки партнерствам з ончейн-компаніями та криптопроєктами, серед яких Jupiter Global.

Jupiter Global — це платіжний сервіс, створений командою децентралізованої криптобіржі Jupiter, яка працює на базі мережі Solana. Саме розвиток таких платформ, за словами аналітиків, став одним із ключових драйверів нового етапу популяризації криптоплатежів.

«Впровадження криптокарток різко прискорилося у 2026 році через зростання доступності стейблкоїнів як платіжного інструменту через криптокартки. Іншими словами, тепер більше людей можуть витрачати стейблкоїни так само, як фіатні гроші, використовуючи криптокартки, що додатково стимулює їхнє поширення», — зазначили в The Kobeissi Letter.

Фактично ринок демонструє новий етап інтеграції цифрових активів у традиційну фінансову систему. Якщо раніше криптовалюти переважно використовувалися як інвестиційний або спекулятивний актив, то тепер вони дедалі частіше виконують функцію звичайного платіжного засобу.

При цьому важливо, що криптосектор наразі не витісняє традиційних платіжних гігантів, а навпаки — інтегрується у вже існуючу інфраструктуру. Visa та Mastercard залишаються ключовими посередниками між користувачами, криптокомпаніями й продавцями товарів та послуг.

Одним із прикладів такого тренду стала криптобіржа OKX, яка у січні 2026 року запустила в Європі платіжну картку для розрахунків у стейблкоїнах на базі мережі Mastercard.

Дані компанії показують, що криптокартки дедалі активніше використовують саме для побутових витрат, а не лише для онлайн-операцій чи переказів між криптогаманцями.

Найбільшою категорією витрат за картками OKX у січні стали покупки в супермаркетах — вони забезпечили приблизно 26% усіх транзакцій. Друге місце посіли ресторани та заклади харчування — близько 18% від загального обсягу операцій.

Онлайн-шопінг став третьою за популярністю категорією витрат із часткою приблизно 13%.

У компанії OKX вважають, що саме такі показники свідчать про реальний перехід криптовалют із категорії інвестиційного активу до інструменту повсякденного використання.

«Коли криптовалюта оплачує обід — це вже справжнє масове впровадження платежів. Протягом багатьох років критики вказували на відсутність повсякденної практичної користі як на слабке місце криптовалют: чудовий спекулятивний актив, але менш придатний як реальні гроші», — заявили в команді OKX.

Активізація ринку також привертає увагу великих фінансових та технологічних компаній. У березні Visa разом із фінтех-компанією Bridge, яка належить Stripe, оголосили про запуск платіжних карток, прив’язаних до стейблкоїнів, у понад 100 країнах світу.

На першому етапі сервіс став доступним у 18 країнах, серед яких Аргентина, Колумбія, Еквадор, Мексика, Перу та Чилі.

Компанії також підтвердили плани масштабування продукту на ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону, Африки та Близького Сходу до кінця 2026 року.

Зростання популярності криптокарток відбувається на тлі глобального буму стейблкоїнів. Саме цей сегмент крипторинку сьогодні розглядається багатьма аналітиками як один із найперспективніших для масового впровадження цифрових фінансів.

На відміну від класичних криптовалют, стейблкоїни прив’язані до вартості фіатних валют, найчастіше долара США, що робить їх менш волатильними та більш зручними для повсякденних платежів.

Саме тому дедалі більше компаній намагаються будувати платіжні сервіси навколо стейблкоїнів, а не навколо традиційних криптовалют із високими ціновими коливаннями.

Експерти прогнозують, що протягом найближчих років конкуренція між фінтех-компаніями, банками та криптопроєктами у сфері цифрових платежів лише посилюватиметься. Головна боротьба точитиметься не за сам факт існування криптоплатежів, а за те, хто контролюватиме інфраструктуру для їхнього масового використання.

Джерело: Cointelegraph.