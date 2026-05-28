Uklon першим в Україні тестує дистанційне керування авто

Український сервіс виклику авто Uklon оголосив про старт першого в Україні дослідження та пілотного тестування технології дистанційного керування автомобілями. Проєкт реалізують у партнерстві з міжнародним аеропортом Бориспіль, на території якого створили спеціальну платформу для випробувань

У компанії пояснюють: технологія remote driving є одним із ключових етапів на шляху до запуску Autonomous Vehicles — автономного транспорту та роботаксі. Перший етап проєкту передбачає тестування дистанційного керування автомобілем у реальних умовах.

Для цього використовують спеціальне програмне забезпечення, камери, датчики, лідари та мобільний зв’язок. Водій керує автомобілем віддалено через спеціальну станцію в режимі реального часу. Технологічним партнером проєкту стала естонська компанія Elmo, рішення якої сертифіковані в Європі.

У Uklon заявляють, що головна мета ініціативи — не лише протестувати саму технологію, а й почати формування регуляторної бази для появи автономного транспорту в Україні.

«Глобальний світ стрімко рухається в напрямку дистанційних та автономних мобіліті та транспортних систем. Для нас дуже важливо, щоб, попри всі виклики війни, Україна не втрачала темп і залишалася серед технологічних лідерів. Разом з державою ми готові спільно формувати дорожню карту розвитку AV та створювати передумови для впровадження інновацій, що змінять майбутнє української мобільності», — заявив СЕО Uklon Сергій Гришков.

Читайте також: Обсяг транзакцій за криптокартками зріс на 230% з 2025 року

Окрему роль у проєкті відіграє Київстар, який забезпечує телеком-інфраструктуру для стабільного зв’язку з мінімальною затримкою. Саме швидкість передачі даних є критично важливою для дистанційного керування транспортом.

«Забезпечення стабільного з’єднання з мінімальною затримкою є фундаментом для роботи дистанційного транспорту. Цей проєкт — підтвердження того, що синергія телекому та IT-сектору в групі компаній Київстар, в яку входить Uklon, створює унікальні рішення та відкриває нові можливості для країни», — прокоментував СЕО Київстар Олександр Комаров.

До тестування вже залучили водіїв-партнерів сервісу, серед яких є ветеран війни, який пересувається на кріслі колісному. У компанії зазначають, що дистанційне керування авто може стати новою можливістю для людей з ампутаціями нижніх кінцівок, оскільки дозволяє використовувати ручне управління без фізичної присутності в автомобілі.

У Борисполі наголошують, що навіть під час закритого повітряного простору аеропорт продовжує підтримувати технологічні ініціативи, пов’язані з мобільністю та цифровою інфраструктурою.

«Після відновлення польотів конкурентоспроможність сучасних аеропортів визначатиметься не лише інфраструктурою, а й здатністю інтегрувати інноваційні рішення та технологічні партнерства», — зазначив генеральний директор аеропорту Бориспіль Олексій Дубревський.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки біткоїнів вразливі до квантових атак — дослідження

Українські стартапи можуть отримати €15 000: умови

Хто в Україні заробляє найбільше: топ-10 посад

Джерело: Uklon.