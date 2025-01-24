Київстар планує придбати сервіс таксі Uklon: подробиці угоди

Український телеком-оператор «Київстар» подав заявку до Антимонопольного комітету України (АМКУ) на придбання одного з лідерів ринку райдхейлінгу — сервісу таксі Uklon

Ця інформація стала відомою завдяки матеріалу Forbes Ukraine.

Заявка охоплює придбання декількох юридичних осіб, які пов’язані з Uklon, зокрема ТОВ «Тех Уклон», ТОВ «Уклон Корпорейт», ТОВ «Уклон Україна» та кіпрську компанію UKLON LTD. У відповіді АМКУ зазначається, що «Київстар» хоче отримати контроль над активами, які забезпечують діяльність Uklon у сферах райдхейлінгу, доставки та онлайн-реклами.

Фінансові показники і ціна угоди

За оцінками Forbes Ukraine, вартість компанії Uklon може становити від $40 до $80 млн. 2024 рік став для сервісу знаковим: за три квартали компанія отримала дохід у 1,2 млрд грн, що вдвічі більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року, згідно з даними YouControl.

У серпні 2023 року засновники Uklon — Сергій Смусь, Віталій Дятленко, Дмитро та Вікторія Дубровські — передали операційне управління новому CEO Сергію Гришкову, залишившись у складі наглядової ради.

«Після нашого виходу з операційки компанія стала дорожчою», — зазначив Смусь у грудні 2024 року в коментарі для Forbes Ukraine.

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Що відомо про мотиви «Київстар»?

Експерти вважають, що інтеграція Uklon до екосистеми «Київстар» дозволить телеком-оператору розширити свою присутність у сфері цифрових послуг і зміцнити позиції на ринку. Успішна угода може стати важливим кроком для обох компаній, відкриваючи нові можливості для розвитку як ринку таксі, так і телекомунікацій.

Ця угода, у разі отримання дозволу АМКУ, стане однією з найбільших у сфері українського райдхейлінгу за останні роки.

Раніше ми вже повідомляли про те, що всередині грудня 2024 року Сергій Смусь припустив можливість продажу компанії. Чистий дохід Uklon (ТОВ «Уклон Україна») за січень-вересень 2024 року становив близько $28,7 млн.

За словами співзасновника Uklon, тоді приблизна вартість компанії становила 1,2-1,4 млрд грн (в межах $29-33 млн).

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