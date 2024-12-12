Uklon можуть продати — співзасновник компанії

До цього багато хто хотів придбати український сервіс Uklon, але їхні пропозиції не зацікавили власників. Однак в майбутньому це може змінитись

Чистий дохід компанії Uklon (ТОВ «Уклон Україна») за січень-вересень 2024 року склав 1,2 млрд грн. За розрахунками аналітиків, EBITDA (обсяг прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань) компанії за підсумками трьох кварталів цього року становила 173 млн грн.

Як розповів співзасновник Uklon Сергій Смусь, наразі оцінка компанії з воєнним дисконтом може сягати 7-8-значному EBITDA. Тобто приблизна вартість Uklon становить 1,2-1,4 млрд грн.

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За його словами, протягом 15 років існування компанії були неодноразові пропозиції про купівлю. Однак всі їх відхиляли, оскільки фінансово вони були недостатньо цікавими. Водночас Смусь допустив, що Uklon можуть продати в майбутньому.

«Якщо буде цікава пропозиція і покупець, з яким компанія буде розвиватися – ми розглянемо такий варіант», — каже співзасновник компанії.

За перше півріччя 2024 року сервіс Uklon наростив кількість поїздок в Україні на 30%, розповів СЕО компанії Сергій Гришков. За даними дашборду monobank, Uklon займає перше місце на українському ринку за кількістю замовлень.

Нагадаємо, Uklon розглядає можливість запуску автобусних перевезень. Зараз в Uklon аналізують напрямок автобусних перевезень, оскільки вважають його доволі цікавим та перспективним. Вихід на цей ринок компанія бачить у форматі маркетплейсу для автобусних перевізників.

Також ми писали, що Uklon став першим райдхелінг-сервісом в Україні, який під’єднав державний застосунок Дія для швидкої реєстрації водіїв-партнерів.

Сервіс таксі Uklon інтегрував Дію для швидшої реєстрації нових водіїв-партнерів. Тепер на сайті Uklon Driver доступна функція шерингу документів через Дію, яка дозволяє поділитися копіями водійського посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та інших цифрових документів у кілька кліків.

Крім того, український онлайн-сервіс таксі Uklon найближчим часом продовжить вихід на зовнішні ринки — планує повернення до Молдови та вивчає ринки Східної Європи.

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За матеріалами Forbes