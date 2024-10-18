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Visa запустить нову ШІ-платформу для бізнесу

18.10.2024 13:00
Дарія Шуть
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Платіжний гігант Visa уклав стратегічне партнерство з компанією Analytic Partners, глобальним постачальником аналітичних рішень, для запуску нового рішення для бізнесу на базі штучного інтелекту (ШІ)

Visa запустить нову ШІ-платформу для бізнесу

Фото: freepik.com

Visa та Analytic Partners об’єднались, щоб створити платформу аналітики даних на основі ШІ. Це дозволить розв’язувати комерційні проблеми, з якими стикаються торговці та бренди, включаючи підвищення рентабельності рекламних інвестицій. Аналітика стане корисною для оптимізації маркетингових витрат.

«Обсяг даних, доступних для продавців, може бути величезним, і якщо вони не отримують їх правильно, це втрачена можливість для зростання. Об’єднавши наші масштаби та знання з глибоким досвідом Analytic Partners у комерційній аналітиці, ми допоможемо нашим клієнтам досягти більшого успіху в їхньому бізнесі», — зазначає Джені Манді, глобальний керівник відділу торгових продажів та еквайрингу Visa.

Спочатку нову ШІ-платформу запустять у США, а згодом планується глобальне розширення, повідомили у пресслужбі Visa. Компанії взяли на себе певні ексклюзивні зобов’язання щодо пропозицій та послуг з оптимізації маркетингових витрат продавців та брендів.

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Також Visa та Analytic Partners планують співпрацювати над розробкою нових і вдосконалених аналітичних рішень, які дозволять торговцям і брендам перетворити інсайти на вимірюване зростання бізнесу.

«Комерційна аналітика допомагає торговцям і брендам зрозуміти, на які споживчі та комерційні важелі потрібно натиснути, щоб вони могли використовувати більше реальних можливостей для зростання. Це в кінцевому підсумку може покращити їхню здатність поглиблювати лояльність клієнтів та залучати нових клієнтів», — пояснює Ненсі Сміт, генеральний директор Analytic Partners.

Як пише PYMNTS, останнім часом ШІ-аналітика даних змінює індустрію та стимулює прийняття рішень у корпоративному ландшафті. Компанії використовують ці методи, щоб отримати конкурентну перевагу в різних сферах: від прогнозування поведінки споживачів до оптимізації ланцюгів постачання.

Нагадаємо, Visa оголосила про створення нової екосистеми комерційних платежів — Visa Commercial Solutions Hub. Ця стратегічна ініціатива надасть фінансовим установам та підприємствам ефективний доступ до широкого спектра комерційних платіжних рішень.

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Рубрики: VisaКомпаніїСвітНовиниБізнесШтучний інтелект
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