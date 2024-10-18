Visa запустить нову ШІ-платформу для бізнесу

Платіжний гігант Visa уклав стратегічне партнерство з компанією Analytic Partners, глобальним постачальником аналітичних рішень, для запуску нового рішення для бізнесу на базі штучного інтелекту (ШІ)

Visa та Analytic Partners об’єднались, щоб створити платформу аналітики даних на основі ШІ. Це дозволить розв’язувати комерційні проблеми, з якими стикаються торговці та бренди, включаючи підвищення рентабельності рекламних інвестицій. Аналітика стане корисною для оптимізації маркетингових витрат.

«Обсяг даних, доступних для продавців, може бути величезним, і якщо вони не отримують їх правильно, це втрачена можливість для зростання. Об’єднавши наші масштаби та знання з глибоким досвідом Analytic Partners у комерційній аналітиці, ми допоможемо нашим клієнтам досягти більшого успіху в їхньому бізнесі», — зазначає Джені Манді, глобальний керівник відділу торгових продажів та еквайрингу Visa.

Спочатку нову ШІ-платформу запустять у США, а згодом планується глобальне розширення, повідомили у пресслужбі Visa. Компанії взяли на себе певні ексклюзивні зобов’язання щодо пропозицій та послуг з оптимізації маркетингових витрат продавців та брендів.

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Також Visa та Analytic Partners планують співпрацювати над розробкою нових і вдосконалених аналітичних рішень, які дозволять торговцям і брендам перетворити інсайти на вимірюване зростання бізнесу.

«Комерційна аналітика допомагає торговцям і брендам зрозуміти, на які споживчі та комерційні важелі потрібно натиснути, щоб вони могли використовувати більше реальних можливостей для зростання. Це в кінцевому підсумку може покращити їхню здатність поглиблювати лояльність клієнтів та залучати нових клієнтів», — пояснює Ненсі Сміт, генеральний директор Analytic Partners.

Як пише PYMNTS, останнім часом ШІ-аналітика даних змінює індустрію та стимулює прийняття рішень у корпоративному ландшафті. Компанії використовують ці методи, щоб отримати конкурентну перевагу в різних сферах: від прогнозування поведінки споживачів до оптимізації ланцюгів постачання.

Нагадаємо, Visa оголосила про створення нової екосистеми комерційних платежів — Visa Commercial Solutions Hub. Ця стратегічна ініціатива надасть фінансовим установам та підприємствам ефективний доступ до широкого спектра комерційних платіжних рішень.

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