Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

ШІ купуватиме за користувачів: про що домовилися Visa і Tencent

02.11.2026 11:20
Микола Деркач

Visa та Tencent домовилися дослідити можливості платежів за участю ШІ-агентів. Такі помічники зможуть допомагати користувачам знаходити товари, обирати їх та оплачувати покупки зі збереженням контролю людини над операціями

ШІ купуватиме за користувачів: про що домовилися Visa і Tencent

Фото: chatgpt.com

Про підписання меморандуму компанії повідомили 29 жовтня на сайті Tencent.

Як працюватимуть покупки з ШІ

Партнери розглянуть використання Visa Intelligent Commerce для сценаріїв, у яких ШІ-агенти супроводжують покупця від пошуку товару до оплати. Серед напрямів співпраці — платіжні можливості для розробників таких агентів і нові моделі торгівлі на основі штучного інтелекту.

Поки йдеться про рамкові домовленості. Дати запуску конкретного сервісу та переліку країн, де він стане доступним, компанії не назвали. Реалізація залежатиме від регуляторних вимог, правил роботи з даними та безпеки.

Читайте також: Visa представила нові інструменти захисту бізнес-платежів

Що зміниться для міжнародних платежів

Окремий напрям — спрощення розрахунків для мандрівників, які приїжджають до Китаю або виїжджають із нього. Компанії планують поєднувати можливості TenPay Global та Visa Pay для платежів у продавців мереж Weixin Pay і Visa.

Також партнери хочуть розширити перекази через Visa Direct, щоб більше відправників за кордоном могли надсилати кошти в екосистему Weixin Pay.

Який зв’язок з Україною

Українські банки вже залучені до підготовки платежів за участю ШІ. У травні Visa оголосила про програму Agentic Ready, серед перших українських партнерів якої назвала monobank і ПриватБанк. Вона передбачає тестування операцій, ініційованих агентами, у контрольованому середовищі. Це окрема ініціатива, яка не означає запуск сервісів Tencent в Україні.

Редакція PSM звертає увагу, що для покупця ключовими будуть межі повноважень ШІ: яку суму він може витратити, як підтверджується згода та як оскаржити помилкову операцію. Саме ці умови визначатимуть зручність і довіру до нового способу покупок.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Оплата без картки: Mastercard розширює Pay by Bank у Європі

Stripe запустила миттєві перекази для бізнесу без комісії

Правекс Банк змінює назву: що буде з рахунками клієнтів

Рубрики: FinTechVisaСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Visa представила нові інструменти захисту бізнес-платежів 22.10.2026

Visa представила нові інструменти захисту бізнес-платежів
Visa запускає новий захист від шахрайства для банків 21.09.2026

Visa запускає новий захист від шахрайства для банків
Від безшовних платежів до ШІ-агентів: Олександр Стельмах (Visa) про трансформацію платіжної індустрії 21.09.2026

Від безшовних платежів до ШІ-агентів: Олександр Стельмах (Visa) про трансформацію платіжної індустрії
У Дії можуть з’явитися фінансові сервіси від Visa 10.09.2026

У Дії можуть з’явитися фінансові сервіси від Visa
Visa тестує розрахунки у стейблкоїнах 26.08.2026

Visa тестує розрахунки у стейблкоїнах
Visa та Mastercard приєдналися до Альянсу агентських платежів 20.08.2026

Visa та Mastercard приєдналися до Альянсу агентських платежів

Вибір редакції
Всі
IRIS у Греції: чому покупці не поспішають переходити на альтернативу карткам
ТОП статей 30.10.2026

IRIS у Греції: чому покупці не поспішають переходити на альтернативу карткам

 Жовтень різких втрат: чому обвалюються світові ринки і де падіння стало історичним
ТОП статей 26.10.2026

Жовтень різких втрат: чому обвалюються світові ринки і де падіння стало історичним

 Код замість картки: як BLIK змінила оплату в польських магазинах
ТОП статей 23.10.2026

Код замість картки: як BLIK змінила оплату в польських магазинах

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2026 — аналітика
ТОП статей 20.10.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  11:20

ШІ купуватиме за користувачів: про що домовилися Visa і Tencent

 Сьогодні  10:40

Один магніт — 16 форм: вчені навчили робота перевтілюватися

 Сьогодні  10:00

Вкладникам одного з українських банків припинили виплати

 01.11.2026  13:00

НБУ розширив кредитну підтримку бізнесу

 01.11.2026  13:00

Україна розширює міжнародний обмін інформацією про доходи через цифрові платформи

 01.11.2026  11:30

Мікроекрани стануть чіткішими: вчені знайшли спосіб точніше формувати OLED-пікселі

 01.11.2026  10:00

Сильний індекс приховав «тихий» спад: три криптокомпанії потрапили до списку аутсайдерів

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image