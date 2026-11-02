ШІ купуватиме за користувачів: про що домовилися Visa і Tencent

Visa та Tencent домовилися дослідити можливості платежів за участю ШІ-агентів. Такі помічники зможуть допомагати користувачам знаходити товари, обирати їх та оплачувати покупки зі збереженням контролю людини над операціями

Про підписання меморандуму компанії повідомили 29 жовтня на сайті Tencent.

Як працюватимуть покупки з ШІ

Партнери розглянуть використання Visa Intelligent Commerce для сценаріїв, у яких ШІ-агенти супроводжують покупця від пошуку товару до оплати. Серед напрямів співпраці — платіжні можливості для розробників таких агентів і нові моделі торгівлі на основі штучного інтелекту.

Поки йдеться про рамкові домовленості. Дати запуску конкретного сервісу та переліку країн, де він стане доступним, компанії не назвали. Реалізація залежатиме від регуляторних вимог, правил роботи з даними та безпеки.

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Що зміниться для міжнародних платежів

Окремий напрям — спрощення розрахунків для мандрівників, які приїжджають до Китаю або виїжджають із нього. Компанії планують поєднувати можливості TenPay Global та Visa Pay для платежів у продавців мереж Weixin Pay і Visa.

Також партнери хочуть розширити перекази через Visa Direct, щоб більше відправників за кордоном могли надсилати кошти в екосистему Weixin Pay.

Який зв’язок з Україною

Українські банки вже залучені до підготовки платежів за участю ШІ. У травні Visa оголосила про програму Agentic Ready, серед перших українських партнерів якої назвала monobank і ПриватБанк. Вона передбачає тестування операцій, ініційованих агентами, у контрольованому середовищі. Це окрема ініціатива, яка не означає запуск сервісів Tencent в Україні.

Редакція PSM звертає увагу, що для покупця ключовими будуть межі повноважень ШІ: яку суму він може витратити, як підтверджується згода та як оскаржити помилкову операцію. Саме ці умови визначатимуть зручність і довіру до нового способу покупок.

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