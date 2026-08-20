Visa та Mastercard приєдналися до Альянсу агентських платежів

Компанія Rain, яка розвиває інфраструктуру для платежів у стейблкоїнах, створила Agentic Payments Alliance — альянс, що має допомогти сформувати правила та стандарти агентної комерції. До числа засновників увійшли Visa, Mastercard, Fiserv, Circle, Solana та Remitly

Альянс зосередиться на тому, як AI-агенти зможуть безпечно здійснювати платежі від імені користувачів та взаємодіяти з платіжною інфраструктурою.

Що планує Agentic Payments Alliance

За оцінками McKinsey, до 2030 року глобальний обсяг торгівлі за участю агентного ШІ може сягнути $3-5 трлн. Водночас ключові правила для цього ринку ще формуються.

Йдеться про ідентифікацію та авторизацію AI-агентів, виявлення шахрайства, а також роботу програм лояльності й винагород. Саме для спільної роботи над такими питаннями Rain ініціювала створення APA.

«Жодна окрема компанія не повинна вирішувати, як агенти здійснюватимуть транзакції від чийогось імені, — заявив співзасновник і генеральний директор Rain Фарук Малік. — Це має визначатися спільно платформами, які будують платіжну інфраструктуру, регуляторами, які встановлюють правила, та інноваторами, які найкраще розуміють, як агенти фактично використовуються вже сьогодні».

На першому етапі учасники планують проводити спільні дослідження, тестувати нові стандарти ідентифікації та авторизації AI-агентів, а також обговорювати регуляторні питання.

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Visa та Mastercard готуються до агентної комерції

Rain уже розвиває власні рішення для цього ринку, зокрема Agent Control Layer і Scoped Cards. Вони мають давати AI-агентам платіжні реквізити з чіткими обмеженнями та механізмами безпеки.

Visa та Mastercard також окремо працюють над інфраструктурою для агентної комерції. До цього напряму долучилися American Express та Capital One.

«Питання не в тому, чи з’явиться агентна комерція, а в тому, коли це станеться», — зазначив генеральний директор Visa Раян Макінерні. За його словами, компанія вже створює продукти, сервіси й протоколи для нової платіжної екосистеми.

Редакція PSM звертає увагу, що розвиток агентних платежів може бути важливим і для українського фінтех-ринку: глобальні стандарти для AI-агентів з часом можуть вплинути на вимоги до авторизації, безпеки та інтеграції таких сервісів у локальні платіжні продукти.

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Джерело: PYMNTS.