Visa та OpenAI запускають платежі через ШІ-агентів

Штучний інтелект поступово переходить від ролі цифрового помічника до активного учасника онлайн-комерції. Visa та OpenAI оголосили про стратегічне партнерство, яке має забезпечити безпечне проведення платежів, ініційованих ШІ-агентами

Ініціатива стала частиною платформи Visa Intelligent Commerce, спрямованої на розвиток нових форматів цифрової комерції. У межах проєкту OpenAI отримає доступ до глобальної платіжної мережі Visa, технологій токенізації та інструментів управління ризиками, що дозволять інтегрувати платіжні функції безпосередньо в сервіси на базі штучного інтелекту.

Зауважимо, що компанія Visa оголосила про запуск глобальної програми Agentic Ready у регіоні Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки (CEMEA), до якого входить і Україна. Ініціатива покликана підготувати платіжну екосистему до розвитку агентської комерції — моделі, у якій ШІ-агенти можуть здійснювати покупки та платежі від імені користувачів.

Йдеться про сценарії, у яких ШІ-агенти зможуть не лише шукати товари чи послуги, а й самостійно здійснювати покупки від імені користувача в межах попередньо встановлених правил. Наприклад, користувачі зможуть задавати ліміти витрат, визначати дозволені категорії продавців або вимагати додаткового підтвердження перед оплатою.

За словами компаній, усі транзакції відбуватимуться з використанням токенізованих платіжних даних Visa, а також систем моніторингу шахрайства та авторизації в режимі реального часу. Це має забезпечити рівень безпеки, аналогічний традиційним картковим платежам.

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Окрім споживчих сценаріїв, партнерство охоплює й корпоративний сегмент. Visa та OpenAI планують досліджувати можливості використання агентського штучного інтелекту в бізнес-процесах, включаючи рішення для розробників на базі Codex, автоматизацію робочих процесів та створення нових діалогових інтерфейсів для взаємодії з фінансовими сервісами.

«Штучний інтелект змінить комерцію ще кардинальніше, ніж інтернет або мобільні технології свого часу, — заявив директор з продуктів і стратегії Visa Джек Форестелл. — ШІ-агенти стають активними учасниками економіки, тому пріоритетом Visa є забезпечення надійності, безпеки та безперебійності транзакцій».

У OpenAI вважають, що роль ШІ-агентів у фінансових операціях лише зростатиме. Керівник напряму партнерств та комерції компанії Марко Марус зазначив, що в майбутньому агенти допомагатимуть користувачам виконувати широкий спектр фінансових завдань — від покупок і платежів до складніших грошових операцій.

На думку редакції PaySpace Magazine, партнерство Visa та OpenAI демонструє, що великі технологічні та фінансові компанії вже готуються до появи нового формату цифрової економіки, де штучний інтелект не лише консультує користувачів, а й отримує можливість виконувати реальні фінансові дії від їхнього імені. Головним викликом при цьому залишається забезпечення контролю з боку користувача, безпеки даних та прозорості кожної транзакції.

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