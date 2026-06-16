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Велетенський астероїд наблизиться до Землі

16.06.2026 14:50
Ольга Деркач

27 червня потенційно небезпечний астероїд 152637 (1997 NC1) здійснить найближче зближення із Землею за понад чотири століття. Наступного разу об’єкт пролетить так близько лише у 2133 році. Попри статус «потенційно небезпечного», жодної загрози для нашої планети він не становить

Велетенський астероїд наблизиться до Землі

Фото: magnific.com/kjpargeter

Астероїд пройде на відстані близько 2,57 млн км від Землі, що еквівалентно приблизно 6,5 відстаням між Землею та Місяцем. За космічними мірками це справді близько, тому подія привернула особливу увагу астрономів у всьому світі.

Варто зазначити, що масове використання підземних вод для сільського господарства та потреб міст не лише впливає на рівень світового океану, а й змінює обертання самої планети. Дослідження показало, що за менш ніж два десятиліття діяльність людини змістила вісь обертання Землі приблизно на 80 см.

Об’єкт відкрили ще у 1997 році в межах програми NASA Near-Earth Asteroid Tracking. Він належить до класу астероїдів Aten — групи космічних тіл, орбіти яких регулярно перетинають внутрішню частину Сонячної системи та проходять поблизу земної орбіти.

Попри те, що 152637 (1997 NC1) внесений до переліку потенційно небезпечних астероїдів, його траєкторія добре вивчена. За оцінками NASA, зіткнення із Землею не прогнозується ні під час нинішнього зближення, ні впродовж наступного століття.

Особливий інтерес учених викликають розміри астероїда. Наразі вони залишаються предметом дискусій. За різними оцінками, його діаметр може становити від 900 метрів до 1,5 км. Причина невизначеності полягає в тому, що розрахунки базуються на кількості світла, яке відбиває поверхня об’єкта. Темні астероїди можуть виглядати значно меншими, ніж є насправді.

Саме тому NASA планує використати під час зближення радіолокаційну систему Goldstone Solar System Radar.

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«На відміну від інших методів астрономії, ми використовуємо власне джерело сигналу та аналізуємо відбитий імпульс, що дозволяє отримати надзвичайно точну інформацію про об’єкт», — пояснила радарна астрономка Лабораторії реактивного руху NASA Марина Брозович.

Для астрономів ця подія має особливу цінність ще й тому, що подібні зближення великих астероїдів трапляються нечасто. У NASA зазначають, що об’єкти такого розміру проходять настільки близько до Землі приблизно раз на десять років.

Спостерігати астероїд зможуть не лише професійні обсерваторії. Під час максимального зближення його яскравість досягне близько 10-ї зоряної величини, тому за сприятливих умов об’єкт можна буде побачити через невеликий телескоп або потужний бінокль. Найкращі умови для спостережень очікуються у Північній півкулі під час наближення астероїда до Землі.

Для тих, хто не має власного обладнання, проєкт Virtual Telescope Project організує прямі трансляції спостережень 26 та 27 червня.

Хоча наступне ще ближче зближення астероїда відбудеться 28 червня 2133 року, нинішня подія вже стала рідкісною нагодою для науковців детальніше вивчити один із найбільших навколоземних астероїдів, відомих на сьогодні.

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Джерело: IFLScience, ТСН.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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