Visa запустила платформу для боротьби з кібератаками

Компанія Visa представила нову платформу Visa Threat Intelligence Platform, яка допоможе банкам та іншим фінансовим установам швидше виявляти кіберзагрози й запобігати шахрайству

Одночасно платіжний гігант повідомив про успішне проведення перших у Європі реальних агентних транзакцій, під час яких покупки від імені користувачів здійснювали системи штучного інтелекту.

За даними компанії, щомісяця Visa блокує близько 90 млн кібератак та 11 млн фішингових електронних листів у понад 200 країнах світу. Тепер ці напрацювання стали доступними для банківських клієнтів через нову платформу Visa Threat Intelligence Platform.

Рішення створене спеціально для фінансового сектору та покликане допомогти командам із кібербезпеки, боротьби з шахрайством і ризик-менеджменту швидше аналізувати загрози та концентруватися на ризиках, які безпосередньо стосуються платіжної інфраструктури.

Платформа надає інформацію про шкідливе програмне забезпечення, повідомляє про актуальні вразливості та потенційні способи атак, виявляє спроби підробки брендів, допомагає захищати співробітників від цільових атак, а також відстежує появу скомпрометованих платіжних даних у даркнеті.

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Керівниця напряму додаткових сервісів Visa Europe Менді Лемб зазначила, що нове рішення дозволяє фінансовим установам раніше виявляти ризики та реагувати на них ще до того, як вони призведуть до шахрайства або фінансових втрат. За її словами, поєднання кіберрозвідки з платіжною аналітикою допоможе краще захищати клієнтів і підвищувати довіру до цифрових платежів.

Окрім запуску платформи, Visa повідомила про завершення тестування агентної комерції (agentic commerce) в Європі. У проєкті взяли участь понад 30 банків та емітентів карток, серед яких Barclays, BBVA, HSBC, Klarna і Revolut.

Під час тестування покупки на сайтах партнерських продавців здійснювали ШІ-агенти. Вони самостійно переглядали товари, обирали потрібні позиції та ініціювали оплату, але діяли лише в межах параметрів, попередньо визначених власниками карток.

Такі транзакції стали можливими завдяки платформі Visa Intelligent Commerce, яка забезпечує безпечну взаємодію між банками, торговцями та системами штучного інтелекту відповідно до європейських регуляторних вимог.

Для перевірки ШІ-агентів продавці використовували Trusted Agent Protocol та Agent Directory, що дозволяють безпечно розпізнавати авторизованих цифрових агентів. Водночас технологія Visa Payment Passkeys забезпечувала надійну автентифікацію платежів, ініційованих штучним інтелектом.

У Visa вважають, що це лише початок розвитку агентної комерції. Наступним кроком стане масштабування технології та залучення до неї більшої кількості банків, продавців і технологічних партнерів, щоб зробити покупки за допомогою ШІ безпечними та доступними для широкого кола користувачів.

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Джерело: Finextra.