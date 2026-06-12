Скільки грошей уберегла Visa від шахраїв

Платіжний гігант Visa повідомив, що його спеціалізований підрозділ Visa Scam Disruption (VSD) від моменту запуску виявив шахрайські схеми із потенційними збитками на понад $2,6 млрд. Команду створили трохи більше двох років тому для боротьби з дедалі складнішими фінансовими аферами, які часто маскуються під легітимні платежі

Шахрайство залишається однією з найбільших проблем для фінансового сектору. Злочинці активно використовують соціальні мережі, цифрову рекламу, фішингові кампанії та психологічні маніпуляції, щоб переконати користувачів самостійно здійснювати платежі або розкривати свої платіжні дані.

Саме для боротьби з такими схемами Visa створила підрозділ VSD. Його фахівці аналізують дані з усієї глобальної мережі компанії, використовуючи аналітичні інструменти та технології штучного інтелекту (AI). Це дозволяє виявляти підозрілі патерни поведінки ще до того, як шахрайська схема набуде масштабного характеру.

Після виявлення підозрілої активності команда проводить додаткове розслідування, щоб встановити зв’язки між окремими транзакціями, продавцями та організаторами шахрайських мереж. Далі Visa співпрацює з банками, еквайрами, технологічними партнерами та правоохоронними органами для блокування таких операцій.

За даними компанії, лише у другій половині 2025 року команда VSD виявила на 22% більше шахрайських схем, ніж за аналогічний період роком раніше. Це свідчить як про зростання активності шахраїв, так і про підвищення ефективності інструментів моніторингу.

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Одним із найпоказовіших випадків останніх місяців стала масштабна схема, яку фахівці Visa відстежували в Європі. Йдеться про так зване «шахрайство з опитуваннями», що активно поширювалося через соціальні мережі.

Користувачам пропонували взяти участь у нібито рекламних акціях і придбати популярні товари — б’юті-бокси, цифрові фотоапарати або набори інструментів — за символічну ціну. Після здійснення першої покупки жертви, самі того не усвідомлюючи, погоджувалися на регулярні платежі, які згодом списувалися з їхніх карток у значно більших розмірах.

У ході розслідування команда Visa виявила близько 1 000 різних продавців, пов’язаних із 21 європейським банком-еквайром. У результаті вдалося припинити діяльність цілої шахрайської мережі, яка, за оцінками компанії, отримала близько $100 млн (€85 млн) незаконного прибутку.

Старший віцепрезидент Visa з ризиків і контролю платіжної екосистеми Майкл Джабарра зазначив, що сучасне шахрайство є глобальним, швидко адаптується до нових умов і постійно змінює свої методи.

«Виявлені нами шахрайські операції на суму $2,6 млрд демонструють як масштаб проблеми, так і важливість боротьби з нею на самому джерелі. Завдяки даним із глобальної мережі та можливостям штучного інтелекту ми можемо раніше виявляти нові загрози та зупиняти шахрайські схеми ще до того, як вони завдадуть шкоди споживачам», — заявив Джабарра.

На тлі зростання цифрових платежів та активності кіберзлочинців фінансові компанії дедалі більше інвестують у проактивні системи захисту, які дозволяють не лише реагувати на вже здійснене шахрайство, а й запобігати йому ще на етапі підготовки атак.

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Джерело: Finextra.