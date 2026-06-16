Роберт Кійосакі спрогнозував ціну золота на 2035 рік

Після короткочасного падіння нижче рівня початку року золото знову перейшло до зростання та додало близько $300 від мінімумів, зафіксованих 10 червня. На думку відомого інвестора й автора бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберта Кійосакі, нинішнє зростання — лише початок дев’ятирічного ралі, у межах якого ціна дорогоцінного металу може зрости на 700%

Зокрема, у дописі на платформі X Кійосакі звернувся до своїх підписників, які не скористалися можливістю «купити на просадці», закликавши їх не засмучуватися. Водночас він озвучив надзвичайно оптимістичний прогноз: до 2035 року золото може подорожчати до $35 000 за унцію.

Варто зазначити, що інвестор майже не пояснив логіку свого прогнозу. Він лише зауважив, що його оцінка має «гарні дати та числа, які починаються й закінчуються на 35».

«Готівка — це сміття»: Роберт Кійосакі закликає не накопичувати долари

Водночас відомий автор висловив песимістичний погляд щодо одного зі своїх найбільш суперечливих об’єктів критики — долара США.

На думку Кійосакі, зберігати заощадження в готівці — програшна стратегія, яка прирікає людей, що накопичують капітал у доларах, на втрату купівельної спроможності.

У цьому контексті інвестор закликав своїх підписників не залишатися «лузерами» та вкладати кошти не лише в золото, а й в інші активи, зокрема Біткоїн, Ethereum, срібло та нафту — актив, який він раніше згадував значно рідше.

Наскільки прибутковими були рекомендації Кійосакі купувати золото

Попри те що заяви письменника нерідко викликають суперечки, його багаторічні рекомендації щодо інвестування в золото загалом виявилися дуже прибутковими.

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Роберт Кійосакі позитивно оцінює перспективи дорогоцінного металу вже кілька десятиліть і, ймовірно, почав накопичувати золото ще близько 50 років тому.

Станом на 15 червня така стратегія показала вражаючі результати. За останні п’ять років золото подорожчало на 133%, за останнє десятиліття — на 240%, а від початку століття його вартість зросла приблизно на 1 500%.

2026 рік видався вкрай волатильним для різних активів і класів активів. Він поєднав різкі просідання, серйозні побоювання рецесії, але водночас і серію нових історичних максимумів для індексів, зокрема еталонного S&P 500

Показово, що традиційний «тихий притулок» — золото — став значно чутливішим до ризиків, акції демонструють суттєву розбіжність між секторами, а Біткоїн одночасно загрожує новою «криптозимою» й обіцяє безпрецедентне зростання.

Срібло також виявилося успішною інвестиційною рекомендацією. Водночас Біткоїн та Ethereum, з огляду на їхню нещодавню динаміку, демонстрували справді значну прибутковість переважно на довших часових горизонтах.

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Джерело: Finbold.