Маск спрогнозував, коли штучний інтелект перевершить людство

Штучний інтелект може стати розумнішим за все людство разом уже протягом найближчих п’яти років. А приблизно через десятиліття люди, ймовірно, більше не відіграватимуть головної ролі в ухваленні ключових рішень. Такий прогноз озвучив американський підприємець Ілон Маск в інтерв’ю головній редакторці The Economist Зенні Мінтон Беддоуз

За словами бізнесмена, невдовзі практично не залишиться завдань, із якими ШІ не справлявся б краще за людину. Єдиною унікальною перевагою людей, як пожартував Маск, залишиться сама здатність бути людьми.

Водночас він не вважає катастрофу найімовірнішим наслідком розвитку технологій. На його думку, стрімке вдосконалення штучного інтелекту та робототехніки може привести світ до безпрецедентного економічного зростання.

Маск припустив, що в майбутньому товари й послуги стануть настільки доступними, що кожна людина зможе отримувати майже все, що здатна уявити. Перешкодити такому сценарію можуть лише глобальні потрясіння, зокрема масштабна війна.

Говорячи про втрату людством контролю, підприємець порівняв майбутні відносини людей і ШІ із сучасною різницею між людьми та приматами. Якщо інтелектуальний розрив стане надто великим, людству буде складно й надалі залишатися домінуючою силою.

Раніше Маск оцінював ризик знищення цивілізації роботами у 10–20%. Цю оцінку він не переглянув, однак заявив, що навіть за наявності можливості повністю зупинити розвиток ШІ, найімовірніше, не став би цього робити. На його переконання, потенційна користь технологій може переважити небезпеку.

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Підприємець також визнав, що частково сам сприяв прискоренню глобальної гонки штучного інтелекту. За його словами, OpenAI спочатку створювалася як противага Google, який на той момент мав значну перевагу в цій галузі. Згодом частина команди OpenAI заснувала Anthropic, що додатково посилило конкуренцію.

Для зниження ризиків Маск запропонував налагодити регулярне спілкування між найбільшими розробниками ШІ. Компанії могли б раз на кілька тижнів обговорювати безпеку нових моделей і попереджати одна одну про можливі загрози.

На думку бізнесмена, саме конкуренти здатні найефективніше перевіряти розробки одне одного. На відміну від чиновників, які не завжди мають достатню технічну експертизу, фахівці інших ШІ-компаній можуть швидко виявити небезпечні функції та рекомендувати відкласти запуск моделі.

Маск також вкотре розкритикував керівника OpenAI Сема Альтмана через перетворення проєкту з некомерційної та відкритої ініціативи на закриту комерційну компанію. Водночас засновника Anthropic Даріо Амодея він назвав принциповою людиною, яка серйозно ставиться до майбутнього технологій і людства.

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Джерело: Хвиля.