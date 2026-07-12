OpenAI представила ChatGPT Work — для автоматизації роботи

OpenAI представила ChatGPT Work — новий режим роботи, який перетворює чат-бота на повноцінного цифрового помічника. Інструмент здатний самостійно виконувати багатокрокові завдання: збирати інформацію, аналізувати дані, працювати з підключеними сервісами та створювати готові документи, презентації, таблиці, звіти та навіть інтерактивні сайти

Однією з ключових можливостей стала взаємодія з вебсайтами та онлайн-сервісами. ChatGPT Work може бронювати ресторани, планувати поїздки, оформлювати покупки та виконувати інші дії безпосередньо у браузері. Водночас усі критично важливі операції — зокрема оплата чи надсилання замовлення — потребують обов’язкового підтвердження користувача.

Новий режим також підтримує інтеграцію з популярними корпоративними сервісами, серед яких Gmail, Google Calendar, Google Drive, Slack, Microsoft Teams і SharePoint. Це дає змогу автоматизувати рутинні робочі процеси, працювати з файлами та інформацією з різних джерел в одному середовищі. У десктопному застосунку Work може взаємодіяти і з локальними файлами та програмами, але лише після дозволу користувача.

Ще одна особливість ChatGPT Work — можливість виконувати регулярні завдання. Користувач може доручити ШІ періодично перевіряти вебсайти, відстежувати зміни, оновлювати документи або готувати звіти за розкладом. Під час виконання роботи можна переглядати прогрес, змінювати інструкції та схвалювати важливі дії.

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Новий застосунок ChatGPT із режимом Work уже доступний для Windows і macOS. На вебверсії та мобільних пристроях функція поступово відкривається користувачам платних тарифів, причому першими доступ отримують власники планів Pro, Pro Lite, Enterprise та Edu, а згодом — Plus і Business.

Редакція PSM звертає увагу, що поява ChatGPT Work є ще одним кроком до широкого впровадження агентного штучного інтелекту, який здатний виконувати цілі бізнес-процеси майже без участі людини. Для України це відкриває нові можливості для автоматизації роботи компаній, державних установ і малого бізнесу, що особливо актуально в умовах дефіциту кадрів та активної цифрової трансформації країни.

Раніше ми також писали, що OpenAI оголосила про запуск нового тарифного плану ChatGPT вартістю $100 на місяць — саме того, про що давно просили активні користувачі сервісу.

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Джерела help-lb.openai.com; businessinsider.com.