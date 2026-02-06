OpenAI запускає новий ШІ-інструмент

OpenAI запустила новий продукт для корпоративних клієнтів у сфері штучного інтелекту (ШІ), який допомагає створювати агентів та керувати ними

У четвер, 5 лютого 2026 року, компанія OpenAI оголосила про запуск платформи повного циклу під назвою Frontier. Її розробили для підприємств, щоб ті могли створювати ШІ-агентів та керувати ними. Це відкрита платформа, тобто користувачі можуть також працювати з агентами, створеними поза екосистемою OpenAI.

Користувачі Frontier можуть налаштовувати ШІ-агентів для підключення до зовнішніх даних і застосунків, що дає змогу виконувати завдання за межами екосистеми OpenAI. Водночас платформа дозволяє чітко визначати рівень доступу агентів і контролювати їхні дії.

У OpenAI пояснюють, що Frontier побудована за логікою управління людськими командами. Платформа передбачає онбординг для агентів і механізм зворотного зв’язку, який має допомагати їм поступово покращувати результати роботи.

Серед корпоративних клієнтів OpenAI називає HP, Oracle, State Farm та Uber. Водночас Frontier поки доступна лише обмеженому колу користувачів, а ширший запуск запланований на найближчі місяці.

Питання ціноутворення компанія не розкрила, також відмовилася коментувати вартість продукту.

Рішення для управління агентами стали базовим елементом ринку після того, як ШІ-агенти вийшли на перший план у 2024 році. Salesforce має, ймовірно, найвідоміший продукт у цій категорії — Agentforce, який компанія запустила восени того ж року. Інші гравці швидко долучилися до ніші.

LangChain — один із помітних учасників ринку, заснований у 2022 році, який залучив понад $150 млн венчурного капіталу. CrewAI — менший стартап, що отримав понад $20 млн інвестицій.

У грудні глобальна дослідницько-консалтингова компанія Gartner оприлюднила звіт, у якому назвала платформи управління агентами «найціннішою нерухомістю у ШІ» та ключовим інфраструктурним елементом для корпоративного впровадження технології.

Запуск Frontier на початку 2026 року виглядає логічним кроком, з огляду на фокус OpenAI на корпоративному сегменті. Компанія вже оголосила про дві помітні угоди — з ServiceNow та Snowflake.

Якщо OpenAI прагне закріпитися як серйозний гравець у корпоративному сегменті, поява продукту на кшталт Frontier може стати важливим кроком у цьому напрямі.

