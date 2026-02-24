Superhuman (Grammarly) купила ШІ-стартап Rows

Компанія Superhuman (раніше Grammarly) оголосила про придбання стартапу Rows, який розробляє технології для підключення таблиць безпосередньо до бізнес-інструментів та інтегрує ШІ у щоденні процеси роботи з даними

Угода має посилити розвиток Superhuman як ШІ-платформи продуктивності для застосунків і агентів.

Rows створила інструменти, що спрощують складну аналітику завдяки інтеграціям у реальному часі, no-code автоматизації природною мовою та вбудованому ШІ-аналітику даних. Продукт дозволяє перетворювати «сирі» дані на практичні інсайти без глибокої технічної експертизи.

У Superhuman зазначають, що цей підхід відповідає напряму розвитку Coda — платформи, яка об’єднує документи, таблиці та робочі процеси в єдиному просторі. Оскільки дедалі більше бізнес-рішень ухвалюється на основі актуальних даних, співпраця та аналітика мають працювати разом, а не окремо.

Інтеграція команди Rows розширить можливості Coda для команд, що працюють із даними, та посилить зв’язок між спільною роботою й аналітикою.

Цікаве по темі: Grammarly запустила 8 спеціалізованих ШІ-агентів

Придбання також підкріплює стратегію розвитку Superhuman Suite — системи, яка об’єднує Grammarly, Coda, Mail та Go в єдину ШІ-екосистему з агентами, що працюють між продуктами. У цій структурі Coda виступає центральним робочим простором для планування та виконання проєктів.

Після закриття угоди команда Rows приєднається до Superhuman із Порту (Португалія). Компанія також планує розширювати присутність у Європі поряд із чинними хабами в Берліні, Варшаві та Києві.

Нагадаємо, що український стартап-єдиноріг Grammarly, який мільйони користувачів знають як сервіс перевірки граматики, перетворився з монопродуктової компанії на мультипродуктову та змінив назву. Компанія презентує нову стратегію, яку називають своєрідним «ШІ-автобаном» — системою, що безпосередньо підключає штучний інтелект до робочих інструментів користувачів: від Google Docs і Gmail до Slack та мобільних застосунків. Щоб підкреслити масштаб цієї трансформації і було вирішено трансформувати бренд.

Джерело: Superhuman.