Grammarly запустила 8 спеціалізованих ШІ-агентів

Одна з найуспішніших технологічних компаній з українським корінням Grammarly оголосила про запуск восьми спеціалізованих ШІ-агентів і нового простору для письма docs, що відкриває користувачам доступ до допомоги безпосередньо у процесі створення текстів

Нові функції покликані розширити можливості студентів і професіоналів: від пошуку достовірних джерел та перевірки унікальності до прогнозування реакцій читачів чи оцінки роботи відповідно до академічних критеріїв. Це перший етап редизайну Grammarly на основі «агентного» AI, який у майбутньому працюватиме в усіх середовищах, де користувачі пишуть і співпрацюють.

«Запуск нових агентів та AI-простору для письма є переломним моментом у розвитку наших продуктів. Ми переходимо від простих підказок до інтелектуальних інструментів, які розуміють контекст і активно допомагають досягати цілей у комунікації», — зазначив Луке Бенке, віцепрезидент з управління продуктами Grammarly.

Вісім агентів Grammarly

Reader Reactions прогнозує ключові враження, запитання та можливі непорозуміння цільової аудиторії.

Reader Reactions прогнозує ключові враження, запитання та можливі непорозуміння цільової аудиторії. AI Grader дає зворотний зв’язок і приблизну оцінку згідно з критеріями курсу чи завантаженою рубрикою.

AI Grader дає зворотний зв’язок і приблизну оцінку згідно з критеріями курсу чи завантаженою рубрикою. Citation Finder знаходить релевантні джерела, підтверджує або спростовує тези й автоматично формує цитати.

Citation Finder знаходить релевантні джерела, підтверджує або спростовує тези й автоматично формує цитати. Expert Review надає тематичний експертний аналіз та поради відповідно до академічних чи професійних стандартів.

Expert Review надає тематичний експертний аналіз та поради відповідно до академічних чи професійних стандартів. Proofreader пропонує точкові покращення стилю, ясності та впевненості у тексті.

Proofreader пропонує точкові покращення стилю, ясності та впевненості у тексті. AI Detector визначає ймовірність, чи був текст створений штучним інтелектом.

AI Detector визначає ймовірність, чи був текст створений штучним інтелектом. Plagiarism Checker перевіряє роботу на збіги з публікаціями, сайтами та базами даних.

Plagiarism Checker перевіряє роботу на збіги з публікаціями, сайтами та базами даних. Paraphraser адаптує стиль і тон під цільову аудиторію — академічну, професійну чи креативну.

Цікаве по темі: Український стартап-єдиноріг Grammarly залучив $1 млрд

Крім того Grammarly також додав дві нові функції:

docs — окремий AI-простір для створення, редагування й удосконалення документів;

docs — окремий AI-простір для створення, редагування й удосконалення документів; AI Chat — інтегрований асистент для брейншторму, підсумування та генерації ідей безпосередньо в docs.

У 2025 році дві третини роботодавців планують наймати фахівців із ШІ-навичками, втім лише 18% студентів вважають себе достатньо підготовленими до професійного використання технологій.

За даними компанії, 64% спеціалістів розглядають ШІ як шанс для кар’єрного розвитку, а 62% хотіли б передати частину завдань технологіям.

Інструменти позиціонуються як допоміжний інструмент для студентів і професіоналів, а не як заміна навчання чи експертизи.

Агенти вже почали з’являтися у версіях Grammarly Free та Grammarly Pro, а пізніше стануть доступними для корпоративних клієнтів і освітніх установ. При цьому AI Detector і Plagiarism Checker на старті працюватимуть лише у Pro. Усі агенти інтегровані в docs без додаткової плати, а згодом поширяться на понад 500 000 сайтів і застосунків, де доступний Grammarly.

Джерело: Grammarly.