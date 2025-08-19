Grammarly запустила 8 спеціалізованих ШІ-агентів

Одна з найуспішніших технологічних компаній з українським корінням Grammarly оголосила про запуск восьми спеціалізованих ШІ-агентів і нового простору для письма docs, що відкриває користувачам доступ до допомоги безпосередньо у процесі створення текстів
Нові функції покликані розширити можливості студентів і професіоналів: від пошуку достовірних джерел та перевірки унікальності до прогнозування реакцій читачів чи оцінки роботи відповідно до академічних критеріїв. Це перший етап редизайну Grammarly на основі «агентного» AI, який у майбутньому працюватиме в усіх середовищах, де користувачі пишуть і співпрацюють.
«Запуск нових агентів та AI-простору для письма є переломним моментом у розвитку наших продуктів. Ми переходимо від простих підказок до інтелектуальних інструментів, які розуміють контекст і активно допомагають досягати цілей у комунікації», — зазначив Луке Бенке, віцепрезидент з управління продуктами Grammarly.
Вісім агентів Grammarly
- Reader Reactions прогнозує ключові враження, запитання та можливі непорозуміння цільової аудиторії.
- AI Grader дає зворотний зв’язок і приблизну оцінку згідно з критеріями курсу чи завантаженою рубрикою.
- Citation Finder знаходить релевантні джерела, підтверджує або спростовує тези й автоматично формує цитати.
- Expert Review надає тематичний експертний аналіз та поради відповідно до академічних чи професійних стандартів.
- Proofreader пропонує точкові покращення стилю, ясності та впевненості у тексті.
- AI Detector визначає ймовірність, чи був текст створений штучним інтелектом.
- Plagiarism Checker перевіряє роботу на збіги з публікаціями, сайтами та базами даних.
- Paraphraser адаптує стиль і тон під цільову аудиторію — академічну, професійну чи креативну.
Цікаве по темі: Український стартап-єдиноріг Grammarly залучив $1 млрд
Крім того Grammarly також додав дві нові функції:
- docs — окремий AI-простір для створення, редагування й удосконалення документів;
- AI Chat — інтегрований асистент для брейншторму, підсумування та генерації ідей безпосередньо в docs.
У 2025 році дві третини роботодавців планують наймати фахівців із ШІ-навичками, втім лише 18% студентів вважають себе достатньо підготовленими до професійного використання технологій.
За даними компанії, 64% спеціалістів розглядають ШІ як шанс для кар’єрного розвитку, а 62% хотіли б передати частину завдань технологіям.
Інструменти позиціонуються як допоміжний інструмент для студентів і професіоналів, а не як заміна навчання чи експертизи.
Агенти вже почали з’являтися у версіях Grammarly Free та Grammarly Pro, а пізніше стануть доступними для корпоративних клієнтів і освітніх установ. При цьому AI Detector і Plagiarism Checker на старті працюватимуть лише у Pro. Усі агенти інтегровані в docs без додаткової плати, а згодом поширяться на понад 500 000 сайтів і застосунків, де доступний Grammarly.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Дансько-український стартап залучив €2,4 млн
НБУ відкликав ліцензії у двох фінустанов
Міноборони презентувало онлайн-платформу «Зброя»
Джерело: Grammarly.