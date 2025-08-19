НБУ відкликав ліцензії у двох фінустанов

Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг двом небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв

Так, відкликано ліцензії на діяльність фінансової компанії:

ТОВ «Фінансова Компанія «Прайм Фінанс» (ЄДРПОУ 39508336) з правом здійснювати діяльність з надання фінансових послуг — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;

ТОВ «Кредолізинг» (ЄДРПОУ 44337826) з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги — фінансовий лізинг.

Також відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг зазначені компанії виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Цікаве по темі: Які зміни відбулися у банківському секторі у 2025 — огляд НБУ

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 15 серпня 2025 року.

Нагадаємо, що темпи зростання обсягів кредитування пришвидшуються як в корпоративному, так і в роздрібному сегменті, про це свідчить оперативна статистика НБУ. Так, валові кредити бізнесу в національній валюті в липні 2025 року, за оперативними даними, зросли на 15,9% у річному вимірі, населення — на 16,4%.

Раніше ми писали, що Рада Національного банку України на засіданні 15 серпня 2025 року призначила першим заступником Голови Національного банку Сергія Ніколайчука. Водночас Катерина Рожкова припиняє виконання повноважень першого заступника Голови Національного банку в зв’язку із закінченням строку повноважень та звільненням з посади.

Крім того, НБУ пропонує оновити Положення про Систему BankID, зокрема, з метою приведення його норм у відповідність до вимог європейського законодавства.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика

Українці здійснили понад 1,6 млрд переказів за пів року — НБУ

Як змінився фінансовий ринок у липні — НБУ

Джерело: НБУ.