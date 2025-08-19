close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ відкликав ліцензії у двох фінустанов

19.08.2025 10:00
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг двом небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв

НБУ відкликав ліцензії у двох фінустанов

Фото: bank.gov.ua

Так, відкликано ліцензії на діяльність фінансової компанії:

  • ТОВ «Фінансова Компанія «Прайм Фінанс» (ЄДРПОУ 39508336) з правом здійснювати діяльність з надання фінансових послуг — надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;
  • ТОВ «Кредолізинг» (ЄДРПОУ 44337826) з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги — фінансовий лізинг.

Також відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг зазначені компанії виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Цікаве по темі: Які зміни відбулися у банківському секторі у 2025 — огляд НБУ

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 15 серпня 2025 року.

Нагадаємо, що темпи зростання обсягів кредитування пришвидшуються як в корпоративному, так і в роздрібному сегменті, про це свідчить оперативна статистика НБУ. Так, валові кредити бізнесу в національній валюті в липні 2025 року, за оперативними даними, зросли на 15,9% у річному вимірі, населення — на 16,4%.

Раніше ми писали, що Рада Національного банку України на засіданні 15 серпня 2025 року призначила першим заступником Голови Національного банку Сергія Ніколайчука. Водночас Катерина Рожкова припиняє виконання повноважень першого заступника Голови Національного банку в зв’язку із закінченням строку повноважень та звільненням з посади.

Крім того, НБУ пропонує оновити Положення про Систему BankID, зокрема, з метою приведення його норм у відповідність до вимог європейського законодавства.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика

Українці здійснили понад 1,6 млрд переказів за пів року — НБУ

Як змінився фінансовий ринок у липні — НБУ

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Які зміни відбулися у банківському секторі у 2025 — огляд НБУ 18.08.2025

Які зміни відбулися у банківському секторі у 2025 — огляд НБУ
Бізнес і населення все частіше беруть кредити — НБУ 15.08.2025

Бізнес і населення все частіше беруть кредити — НБУ
У керівництві НБУ відбулися зміни: Рожкова йде з посади 15.08.2025

У керівництві НБУ відбулися зміни: Рожкова йде з посади
Рада не розглядатиме законопроєкт про крипторезерв через позицію НБУ — Гетманцев 14.08.2025

Рада не розглядатиме законопроєкт про крипторезерв через позицію НБУ — Гетманцев
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
НБУ планує змінити вимоги до системи BankID 13.08.2025

НБУ планує змінити вимоги до системи BankID
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.08.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика

 «Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
ТОП статей 12.08.2025

«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
Останні новини
Сьогодні  18:10

Netpeak Group змінила назву

 Сьогодні  16:30

Біткоїн не опуститься нижче $100 000 у цьому циклі — аналітик

 Сьогодні  15:40

У системі єДозвіл запрацювала перша в Україні державна послуга з підтримкою ШІ

 Сьогодні  14:50

13 українських стартапів отримали фінансування від УФС на $475 000

 Сьогодні  13:00

Скільки дивідендів отримають власники акцій Google

 Сьогодні  12:00

Grammarly запустила 8 спеціалізованих ШІ-агентів

 Сьогодні  11:00

Дансько-український стартап залучив €2,4 млн

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.