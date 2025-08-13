НБУ планує змінити вимоги до системи BankID

Національний банк України (НБУ) пропонує оновити Положення про Систему BankID, зокрема, з метою приведення його норм у відповідність до вимог європейського законодавства

Мова йде про Регламент Європейського Парламенту і Ради ЄС № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку, а також Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Це дасть змогу нормативно врегулювати впровадження в системі BankID елементів, притаманних для схем електронної ідентифікації, що сприятиме посиленню надійності, безпеки та доступності системи, а також її майбутній реєстрації схемою електронної ідентифікації із середнім/істотнім рівнем довіри.

Зокрема, НБУ пропонує:

уточнити чинні та ввести нові терміни, зокрема «послуга електронної ідентифікації Системи BankID НБУ», і врегулювати порядок її надання;

розширити коло користувачів, включивши ФОП;

визначити, що користування системою можливе лише за наявності відкритого рахунку в абонента-ідентифікатора та залежить від способу ідентифікації/верифікації й відповідності вимогам Положення;

встановити, що відносини між абонентами-ідентифікаторами та користувачами регулюються договорами з вимогами, визначеними Радою Системи та/або Положенням;

унормувати дії абонента-ідентифікатора перед наданням послуги електронної ідентифікації;

розширити його обов’язки та зобов’язати включати в договори з користувачами вимоги щодо захисту облікових даних, повідомлення про їх компрометацію, актуалізації даних та інформування про їх зміни;

запровадити обов’язкову багатофакторну автентифікацію з динамічною автентифікацією;

посилити вимоги з інформаційної безпеки та оброблення електронних запитів;

зобов’язати абонента-ідентифікатора мати план припинення надання послуги з порядком і строками повідомлення користувачів та НБУ, а також правилами зберігання й знищення даних.

Також із метою створення економічних передумов для розширення переліку послуг, що надаються з використанням системи BankID НБУ, та оперативного реагування на запити ринку пропонується врегулювати право закладів освіти публічного права використовувати систему на некомерційних умовах для виконання своїх функцій.

Джерело: НБУ.