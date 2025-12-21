Яким буде 2026 рік для економіки: Dragon Capital спрогнозував курс гривні та ВВП

Макроекономічна ситуація в Україні, попри повномасштабну війну, залишається відносно стабільною, а доходи бюджету від податків у валютному еквіваленті вже перевищили довоєнний рівень

Про це під час заходу NV «Україна та світ попереду 2026» заявив засновник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала.

За його словами, 2025 рік Україна завершує «непогано». Dragon Capital оцінює зростання економіки цього року у 2,4%, а ВВП — приблизно у $211 млрд. Це вище за довоєнний пік, коли ВВП становив близько $200 млрд.

На 2026 рік Dragon Capital закладає два сценарії. Якщо війна триватиме весь рік, Фіала очікує зростання ВВП на рівні 1%. Якщо ж бойові дії завершаться десь до весни, зростання може прискоритися до 5%.

Інфляцію за підсумками 2025 року Фіала оцінив на рівні близько 9%, а у 2026-му, за його прогнозом, вона сповільниться до 6%.

Щодо курсу гривні, засновник Dragon Capital очікує відносної стабільності наприкінці 2025 року — аналітики компанії прогнозують, що курс не перевищить 43 грн/$, а у 2026 році допускають «невелику девальвацію» та завершення року на рівні 44 грн/$.

Фіала також нагадав, що міжнародні резерви НБУ зараз є рекордними для України — $54 млрд. За його словами, Dragon Capital очікує, що наступний рік країна завершить із резервами на рівні понад $50 млрд.

Читайте також: Скільки заробили банки в Україні за 10 місяців 2025

Окремо він окреслив ризики 2026 року. На перші місця Фіала поставив безпекові та інфраструктурні загрози, пов’язані з російською агресією: ракетно-дронові удари, потребу в укриттях, системах захисту та резервних рішеннях для енергозабезпечення.

Ще один важливий виклик — дефіцит кадрів. За оцінкою Dragon Capital, нестача персоналу на ринку становить 15–20% через виїзд частини українців за кордон, мобілізацію та небажання частини людей працювати офіційно. Це, за словами Фіали, підштовхує зростання зарплат на 20–25% на рік, а зарплати в доларах або євро вже перевищили довоєнний рівень, що підвищує собівартість для окремих компаній.

Серед макроекономічних викликів він окремо виділив фінансування бюджету. За словами Фіали, упродовж останніх років Україна працює з дефіцитом $44–50 млрд, і 2025 рік, за його оцінкою, завершиться дефіцитом близько $50 млрд. Якщо війна триватиме весь 2026 рік, країні й надалі буде потрібне зовнішнє фінансування.

Фіала зазначив, що найближчим часом очікується рішення Євроради щодо фінансування на два роки в сумі $90 млрд коштом заморожених російських активів. За його словами, приблизно $63 млрд може піти на покриття дефіциту бюджету, а решта — на оборонні потреби, що має підтримати макрофінансову стабільність.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Укргазбанк (UGB) надав перші кредити з данською гарантією та грантовою підтримкою EIFO

ПриватБанк надав Нафтогазу ₴5 млрд кредиту

Рада розгляне зміни до регулювання банківської системи — Гетманцев