Revolut веде діалог з НБУ щодо ліцензування — Пишний

Британських фінтех-гігант з українським корінням Revolut продовжує діалог з Національним банком України (НБУ) щодо виходу на український ринок

Про це розповів голова Нацбанку Андрій Пишний в інтервʼю «РБК-Україна».

«Будь-які фінансові чи платіжні послуги, які надаються в межах нашої зони відповідальності, повинні пройти відповідну авторизацію і процедуру ліцензування. Я відзначу, що компанія Revolut абсолютно сприймає позицію Національного банку в цьому питанні. Між нашими командами відбувається відповідний наглядовий діалог. Я не буду вдаватися в деталі його перебігу, але можу сказати, що робота триває, і я наразі не бачу якихось тривожних сигналів», — сказав Пишний.

Цікаве по темі: Revolut хоче купити банк у США заради ліцензії

Він наголосив, що між командами є «спільне розуміння того, що, працюючи в межах мандату Національного банку, будь-який учасник ринку повинен пройти усі необхідні ліцензійні процедури, отримати ліцензійні схвалення і дотримуватися законодавства, зокрема і про захист прав споживачів».

Нагадаємо, що на початку лютого 2025 року Revolut оголосив про розширення списку послуг для українських користувачів. Але згодом компанія призупинила реєстрацію нових користувачів з України.

«Revolut Bank UAB тимчасово призупинив реєстрацію нових клієнтів, які є резидентами України. Це не впливає на наших існуючих українських користувачів — їхні рахунки та сервіси й надалі працюватимуть у звичному режимі. Українці можуть приєднатися до списку очікування, поки ми працюємо над відновленням процесу реєстрації», — заявили у пресслужбі Revolut.

Там наголосили, що Україна залишається важливим ринком для Revolut, і компанія залишається віддана підтримці українських клієнтів та спільноти.

Крім того, НБУ наголошував на необхідності ліцензування діяльності компанії Revolut на українському ринку. Revolut Bank UAB — це іноземний банк, зареєстрований у Литві, який надає фінансові послуги на основі ліцензії, що дозволяє йому працювати в країнах Європейського Союзу.

«На сьогодні Revolut Bank UAB не отримував жодних ліцензій або дозволів від Національного банку України, не подавав відповідних заявок і не проходить процедуру ліцензування діяльності», — йдеться в повідомленні НБУ.

Згодом стало відомо, що Revolut все таки планує отримати банківську ліцензію в Україні.

«Ми ведемо діалог із Revolut, і вони заявили про намір отримати банківську ліцензію. Також комунікуємо з європейськими регуляторами щодо необхідності їх ліцензування для надання послуг українським резидентам», — сказав заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

