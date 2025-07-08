Revolut запускає інвестиційні рахунки ISA та доступ до ETF

Фінтех-гігант Revolut запустив індивідуальні ощадні інвестиційні рахунки (Stocks and Shares ISA) та опції вкладень у біржові фонди (ETF), що котируються у Великій Британії. Нові інструменти стали доступні для 11 мільйонів користувачів через інвестиційний підрозділ компанії — Revolut Trading

У рамках запуску Revolut співпрацює з провідними світовими керуючими фондами, включно з BlackRock, Vanguard та Amundi. Наразі користувачі у Великій Британії зможуть інвестувати в сотні біржових фондів, що котируються у країні, з мінімальною сумою від £1 через мобільний застосунок. У майбутньому Revolut планує розширювати цю пропозицію й на інші ринки, де діє інвестиційна платформа компанії.

Компанія також планує найближчим часом дозволити перенесення існуючих рахунків ISA від інших провайдерів, а згодом — запровадити нарахування відсотків на невикористані кошти всередині інвестиційних рахунків.

«Ми переконані, що створення капіталу не має бути привілеєм лише для обраних. Тому ми руйнуємо бар’єри, надаючи клієнтам у Великій Британії доступ до доступних інвестиційних інструментів поруч із повсякденними витратами — без потреби користуватись кількома платформами», — заявила Яна Скребенкова, генеральна директорка Wealth and Trading UK.

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У компанії зазначають, що запуск ISA — частина ширшої стратегії з побудови супердодатку, що об’єднує банківські, інвестиційні та інші сервіси в єдиному інтерфейсі. Раніше Revolut вже розширився за межі класичних фінпослуг, запустивши платформу для бронювання житла Stays (у 2021 році) та власну криптобіржу (у 2024-му).

Це розширення йде на тлі обговорення в уряді Великої Британії реформи ISA. Очікується, що 15 липня канцлерка казначейства Рейчел Рівз порушить питання змін до правил інвестування у межах свого виступу Mansion House. Серед можливих ініціатив — скорочення ліміту для безподаткових кеш-ISA, щоб стимулювати приплив капіталу в реальний сектор. За даними дослідження AJ Bell, кожен четвертий вкладник міг би направити більше коштів у британські акції через Stocks and Shares ISA у разі змін регулювання.

У Revolut наголошують, що історично британці були менш активними інвесторами, через що могли втратити шанси на зростання довгострокового капіталу. Нові опції покликані змінити цю динаміку, зробивши інвестування простішим і доступнішим.

За результатами 2024 року компанія майже вдвоє збільшила виручку, досягнувши £3,1 млрд, а доходи від підписок у 2023 році сягнули £423 млн. Унікальна для британського ринку модель платних підписок дозволяє Revolut утримувати гнучкість і швидко масштабувати нові продукти.

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За матеріалами uk.finance.yahoo.com, finextra.com.