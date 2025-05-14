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Revolut запустив рефінансування іпотечних кредитів

14.05.2025 13:00
Ольга Деркач
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Британська фінтех-компанія з українським корінням Revolut запустила свій перший продукт з рефінансування іпотечних кредитів

Revolut запустив рефінансування іпотечних кредитів

Revolut запустив рефінансування іпотечних кредитів Фото: freepik.com

Наразі послуга доступна для користувачів з Литви, але згодом планується розширення географії. Про це написала керівниця відділу розвитку Revolut в Центральній та Східній Європі Марія Лукаш у своєму LinkedIn.

«Ми доклали чимало зусиль, щоб створити продукт, який, на нашу думку, сподобається власникам нерухомості — рефінансування іпотечного кредиту не повинно бути лабіринтом паперів і незрозумілих термінів», — пише Лукаш.

Тепер клієнти можуть у застосунку:

  • отримати індивідуальну попередньо затверджену іпотечну пропозицію всього за кілька хвилин;
  • скористатися покриттям витрат на оцінку нерухомості та послуги нотаріуса;
  • зв’язатися з місцевим менеджером з іпотеки для персональної підтримки;
  • керувати всім процесом безпосередньо в застосунку Revolut;
  • сплачувати лише відсотки — без прихованих комісій та зайвих платежів.

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«З урахуванням того, що Литва запровадила спрощені правила рефінансування, ми вирішили, що це правильний час і правильне місце для запуску. Ми пишаємося тим, що є частиною цих змін», — додала Лукаш.

Наразі компанія також працює над іпотекою для купівлі житла.

Нагадаємо, що Revolut виходить на мобільний ринок. Нова послуга обіцяє необмежену кількість повідомлень, дзвінків та даних без довгострокових контрактів, з роумінгом у певних регіонах. Revolut буде оператором мобільної віртуальної мережі (MVNO), а не оператором мобільного зв’язку (MNO). Як MVNO, він буде орендувати мережеві потужності.

Раніше ми писали, скільки заробив Revolut у 2024 році. 2024 рік став знаковим для компанії. Компанія досягла рекордного прибутку до оподаткування у $1,4 млрд, а чистий прибуток зріс до $1 млрд — на 133% більше, ніж роком раніше. Рентабельність за чистим прибутком також зросла — з 19% до 26%

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Рубрики: FinTechБанкиКредитуванняСвітНовиниТехнології
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