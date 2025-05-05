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Revolut планує отримати банківську ліцензію в Україні

05.05.2025 12:30
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) прагне бачити міжнародні фінтех-компанії, зокрема Revolut, на українському ринку, але лише за умови повного дотримання вимог національного законодавства та регуляторних норм

Revolut планує отримати банківську ліцензію в Україні

Revolut планує отримати банківську ліцензію в Україні Фото: pixabay.com

Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник в інтерв’ю NV Бізнес, додавши, що між регулятором і представниками Revolut триває діалог щодо отримання банківської ліцензії, пише Інтерфакс.

«Ми ведемо діалог із Revolut, і вони заявили про намір отримати банківську ліцензію. Також комунікуємо з європейськими регуляторами щодо необхідності їх ліцензування для надання послуг українським резидентам», — сказав Олійник.

За словами Олійника, Нацбанк відкритий до присутності таких гравців, як Revolut та Wise, однак наразі ці сервіси надають послуги українцям через банки в інших країнах. Через це, зауважив він, багато користувачів не мають чіткого уявлення про рівень захисту своїх прав і механізми регулювання.

За оцінками регулятора, близько 100 тисяч українців уже відкрили рахунки в Revolut.

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«Подальший розвиток таких сервісів має відповідати українському законодавству та нормативній базі», — зробив висновок представник НБУ.

Британська фінтех-компанія Revolut офіційно оголосила про вихід на український ринок 11 лютого 2025 року, після завершення етапу бета-тестування, що тривав півтора місяця. Компанія працює на основі ліцензії, виданої Європейським центральним банком через Revolut Bank UAB (Литва). Втім, уже через два тижні після запуску НБУ наголосив на необхідності отримання окремої української ліцензії, яку компанія планує оформити згодом.

Revolut заснований у 2015 році у Великій Британії, головний офіс компанії розташований у Лондоні.

Нагадаємо, що Revolut виходить на мобільний ринок. Нова послуга обіцяє необмежену кількість повідомлень, дзвінків та даних без довгострокових контрактів, з роумінгом у певних регіонах. Revolut буде оператором мобільної віртуальної мережі (MVNO), а не оператором мобільного зв’язку (MNO). Як MVNO, він буде орендувати мережеві потужності.

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Рубрики: FinTechНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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