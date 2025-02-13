Про вихід Revolut на ринок України, актуальні послуги та плани на майбутнє: інтерв’ю з Дмитром Стрельчуком

Revolut офіційно запустив свої послуги для українців, пропонуючи європейський банківський рахунок, інтеграцію з Дією для швидкої реєстрації, перекази за вигідними курсами та доступ до роботи з цифровими активами. Вже найближчим часом планує розширювати функціонал, зокрема, розглядає можливість отримання банківської ліцензії в Україні.

Щоб дізнатися більше про процес запуску, доступні для українців сервіси та подальші плани, ми поговорили з Дмитром Стрельчуком, керівником напряму запуску нових ринків Revolut

Для початку нагадаємо, що декілька днів тому Revolut оголосив про розширення списку послуг для українських користувачів, а також запуск благодійної кампанії, у якій фігурує картка з унікальним дизайном та символічною назвою «Чисте небо» (Clear Sky).

Наразі понад 700 тисяч українців у Великій Британії та Європейській економічній зоні (ЄЕЗ) уже користуються послугами компанії. Від 2022 року через застосунок в Україну було надіслано понад 1 мільярд євро, здебільшого з Німеччини, Великобританії, Ірландії, Польщі та Нідерландів.

Як давно Revolut планував вихід на український ринок і з якими основними викликами зіткнувся під час запуску? Чи все відбулося згідно з планом?

Трохи більше року. Робота починається з юридичної оцінки, яка згодом переходить у фактичне впровадження продукту. У випадку України це включало: інтеграцію з Дією для реєстрації користувачів та налаштування доставки карт через Нову пошту.

Не було жодних специфічних викликів, головним фактором був час. Наступним кроком ми хочемо розпочати процес оцінки, а згодом подати заявку на отримання банківської ліцензії в Україні. Ми вважаємо, що це стане важливим міжнародним сигналом для глобального бізнесу щодо ведення діяльності в Україні, і хочемо стати прикладом у цьому напрямку.

Все відбулося згідно з планом.

Які послуги наразі доступні українським користувачам і які нові функції очікуються найближчим часом?

Наявні послуги Revolut для резидентів України:

Безкоштовні та миттєві P2P-перекази у межах наявної бази з 50 мільйонів клієнтів Revolut.

Європейський банківський рахунок з литовським IBAN для здійснення платежів через SEPA, SWIFT та push-to-card.

Конкурентні валютні курси – одні з найвигідніших для обміну валют.

Доступні міжнародні перекази в Україну через push-to-card.

Платні підписки – Premium і Metal.

Лайфстайл-послуги – бронювання готелів, квитків на події, доступу до бізнес-залів тощо.

Доставка карт в Україну.

Купівля та продаж криптовалют – доступ до 200+ токенів.

Crypto Learn & Earn – навчальні курси з можливістю заробити криптовалюту.

Купівля та продаж дорогоцінних металів – золота, срібла та платини.

Revolut <18 – акаунти для дітей.

Ексклюзивні партнерства у платних планах – безкоштовні підписки на сервіси, такі як Headspace, MasterClass Online, Chess.com, NordVPN тощо.

Спільні акаунти для керування фінансами.

Незабаром також з’явиться:

Програма винагород RevPoints — заробляйте та конвертуйте бали в авіаквитки та інші бонуси.

Ощадні рахунки.

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Чи можете поділитися деталями щодо інтеграції з Дією та співпраці Revolut з Міністерством цифрової трансформації?

Влад Яценко, технічний директор і співзасновник Revolut, та я зустрічалися з віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим і представниками НБУ у нашому лондонському офісі ще у 2021 році. Тоді вони висловили зацікавленість у залученні глобальних компаній до роботи в Україні.

Ми завжди прагнули надавати послуги українцям, але на той момент не мали таких планів через велику кількість інших ринків, над якими працювали паралельно.

Після повномасштабного вторгнення ми усвідомили, що можемо допомогти Україні не лише донатами, а й реальними технологічними рішеннями. Встановлені раніше зв’язки допомогли нам повністю інтегруватися з Дією — ми стали першою міжнародною компанією такого масштабу, яка використовує цю технологію. Ми вдячні представникам українського уряду та Міністерству цифрової трансформації за плідну співпрацю, яка триватиме і надалі в рамках наших планів щодо отримання локальної банківської ліцензії в Україні.

Які криптовалютні послуги доступні (або будуть доступні в майбутньому) для українців?

Користувачі Revolut в Україні можуть купувати та продавати понад 200 криптовалют. Також ми пропонуємо програму Crypto Learn & Earn, що дозволяє проходити навчальні курси з криптовалют і отримувати винагороди у крипті.

Користувачі можуть надсилати криптовалюту іншим користувачам Revolut. У майбутньому ми розглядаємо можливість запуску функції, яка дозволить здійснювати блокчейн-транзакції з криптовалютами — надсилати їх з Revolut і отримувати на Revolut.

Які ключові переваги отримують користувачі Revolut? Чим ви найбільше пишаєтеся в аспектах технологій чи досягнень?

Головна перевага – можливість отримувати кошти з будь-якої точки світу зручно та швидко. Також користувачі можуть безкоштовно надсилати гроші іншим клієнтам Revolut (наша екосистема налічує 50 мільйонів користувачів, з яких понад 700 тисяч – українці) або здійснювати міжнародні перекази з низькими комісіями як на рахунки українських банків, так і за кордон.

Ми допомагаємо технологічно інтегрувати Україну в європейський ринок, а також підтримуємо українців у всьому світі.

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Про вихід на український ринок та благодійний проєкт

Нагадаємо, що дебетову картку VISA «Чисте небо» розробила українська команда дизайнерів Revolut. Її унікальний стиль натхненний синьо-жовтими кольорами прапора: прозора синя частина символізує надію на мирне, безпечне небо над Україною.

Користувачі з Великої Британії та ЄЕЗ отримають картку за символічну пожертву у 5 фунтів стерлінгів / євро, тоді як клієнти на території України матимуть змогу замовити «Чисте небо» безкоштовно. Revolut планує подвоїти суму пожертв (до 200 тисяч фунтів стерлінгів).

Усі зібрані гроші підуть на користь партнерської благодійної організації Revolut — UK for UNHCR, яка підтримує вимушених переселенців та біженців.

«Український список очікування Revolut нараховує рекордну кількість людей, які бажають одними з перших скористатися нашими послугами. Інтерес до електронних банківських послуг, зокрема Revolut, підігрівається з кожним днем у державах Центральної та Східної Європи. Відсьогодні українці зможуть відкрити рахунок в Revolut, але ми не плануємо зупинятися на досягнутому — попереду чекає багато цікавого. Я надзвичайно пишаюся тим, що ми продовжуємо підтримувати Україну», — сказав Влад Яценко, співзасновник та технічний директор.

Дмитро Стрельчук, керівник запуску нових ринків, додав, що завдяки технологіям та плідній праці українці зможуть відкрити європейський банківський рахунок.

«Це дозволить здійснювати безкоштовні, миттєві перекази між користувачами Revolut у всьому світі, а також допоможе збільшити грошовий потік в Україну. Зокрема це стосується тих, хто прагне підтримати своїх близьких у ці темні та важкі часи», — сказав він.

З початку російського повномасштабного вторгнення компанія допомогла зібрати понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів на користь Українського Червоного Хреста, пожертвувавши 1,5 мільйона фунтів стерлінгів від себе. Revolut співпрацює з низкою благодійних організацій у Великобританії й на території ЄЕЗ, аби допомогти подолати кризу та руйнівні наслідки, спричинені російським повномасштабним вторгненням в Україну.

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