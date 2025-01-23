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PaySpaceMagazine

Revolut запустив новий сервіс для інвестування

23.01.2025 12:00
Ольга Деркач
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Revolut, глобальна фінтех-компанія з українським корінням, запустила власний сервіс Robo-Advisor (робот-радник)

Revolut запустив новий сервіс для інвестування

Revolut запустив новий сервіс для інвестування Фото: unsplash.com

Новий продукт дозволяє клієнтам економити час та автоматизувати свої інвестиції з урахуванням їхніх унікальних потреб. Наразі послуга доступна тільки в Сінгапурі.

За допомогою Robo-Advisor клієнти можуть інвестувати через диверсифікований портфель, не витрачаючи години на дослідження та постійне управління своїми портфелями.

Новий продукт є вигідним для клієнтів, які не мають часу на дослідження та активне інвестування, або мають обмежений досвід торгівлі чи взагалі не мають його.

Продукт пропонуватиме повністю диверсифікований та індивідуальний портфель на основі відповідей клієнтів на запитання, які, серед іншого, визначатимуть їхню толерантність до ризику та фінансові цілі. Як тільки клієнт вносить гроші у свій портфель, робот-радник автоматично інвестує їх у ринок і постійно контролює та управляє портфелем клієнта. Мінімальна сума інвестиції для робота-радника Revolut становить $100.

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Робот-радник буде автоматично ребалансувати клієнтські портфелі на основі показників активів у портфелі та проводити періодичні огляди для підтримки толерантності до ризиків клієнтів та цільового розподілу портфеля.

«Ми раді додати робота-радника до нашого існуючого набору продуктів для інвестування та торгівлі. Ми знаємо, що багато наших клієнтів не мають часу на управління портфелем або інвестування в окремі цінні папери. Створені для того, щоб зробити інвестування більш доступним, ми хочемо дати нашим клієнтам можливість змусити їхні гроші працювати на них за допомогою індивідуального рішення, яке, як ми вважаємо, не викликатиме у них стресів. Зараз ми активно працюємо над розширенням спектру інвестиційних можливостей, доступних за допомогою нашого робота-радника, та над інтеграцією ще більшої кількості інструментів фінансового планування», — сказав Реймонд Нг, головний виконавчий директор Revolut у Сінгапурі.

Клієнти також можуть налаштувати регулярні перекази від $10 до свого портфелю Robo-Advisor. Крім того, клієнти також можуть поповнювати свій портфель Robo-Advisor за допомогою функції, яка називається «округлення решти». Щоразу, коли клієнт здійснює покупку за допомогою дебетової картки Revolut, сума транзакції автоматично округляється в більшу сторону, а різниця потрапляє безпосередньо до портфеля.

Нагадаємо, що Revolut запустив бета-тест свого застосунку в Україні. Наразі Revolut в Україні працює в обмеженому режимі, тому інформація про повноцінний запуск на офіційному сайті відсутня. Проте для тестових користувачів із України доступна підтримка українською мовою.

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Джерело: Revolut.

Рубрики: БанкиІнвестиціїСвітНовиниТехнології
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