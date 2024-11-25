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ШІ-помічник, банкомати та іпотека: Revolut анонсував плани на 2025 рік

25.11.2024 16:20
Ольга Деркач
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Фінтех-компанія з українським корінням Revolut оприлюднила свої плани на 2025 рік, серед яких — впровадження асистента зі штучним інтелектом (ШІ), іпотека, банкомати та кредитний продукт для бізнесу

ШІ-помічник, банкомати та іпотека: Revolut анонсував плани на 2025 рік

ШІ-помічник, банкомати та іпотека: Revolut анонсував плани на 2025 рік Фото: pngwing.com, freepik.com

На заході в Лондоні фінтех-гігант відсвяткував досягнення рубежу в 50 мільйонів клієнтів.

Компанія заявила, що наступного року клієнти побачать поступове розгортання ШІ-асистента, який обіцяє адаптуватися до потреб та вподобань клієнтів у застосунку, спрямовуючи їх до більш розумних фінансових звичок, покращеного прийняття фінансових рішень та спрощеного адміністрування.

Revolut також запустить свій перший іпотечний продукт у Литві, а у 2025 році — в Ірландії та Франції. Мета полягає в тому, щоб надати повністю цифрову пропозицію, яка буде найшвидшою на ринку, з метою видачі миттєвого схвалення в принципі та остаточної пропозиції протягом одного робочого дня за умови оцінки активів та будь-яких необхідних перевірок.

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На порядку денному також стоять брендовані банкомати з технологією розпізнавання облич, які спочатку з’являться в Іспанії на початку наступного року і видаватимуть як готівку, так і картки, а в довгостроковій перспективі — прийматимуть готівкові депозити.

Нарешті, Revolut Business принесе в Європу свій перший кредитний продукт для бізнесу, а також планує допомогти компаніям управляти своїми ресторанами і магазинами за допомогою Revolut Kiosk, для якого він вивчає можливості біометричних платежів.

«2024 рік був значним для Revolut, з мільйонами відкритих нових рахунків та запуском інноваційних продуктів на наших ринках. 2025 рік буде ще більшим і кращим. Ми хочемо змінити банківську сферу на краще, і ми на правильному шляху до цього», — сказав генеральний директор Revolut Нік Сторонський.

Нагадаємо, що Revolut запускає власну криптобіржу на 30 європейських ринках. За допомогою розширення Revolut X на інші європейські ринки компанія прагне зробити реальний вплив на крипто-трейдинговий простір і запропонувати сильну альтернативу деяким більш відомим платформам.

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За матеріалами: Finextra.

Рубрики: FinTechБанкиГрошіСвітНовини
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