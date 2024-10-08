Revolut вберіг від шахраїв криптовалюти на $13,5 млн

За останні кілька місяців в системі Revolut неодноразово фіксувались шахрайські схеми, однак завдяки посиленому захисту вдалось запобігти масштабним втратам

Фінтех компанія з українським корінням Revolut за три місяці зберегла близько $13,5 млн у криптовалюті, які могли бути втрачені через шахраїв. Втрат вдалось уникнути завдяки посиленим заходам кіберзахисту.

Механізм боротьби необанку Revolut з шахрайством у сфері криптовалют спрямований на захист інвесторів шляхом оповіщення користувачів про потенційно підозрілі транзакції.

«Проактивний підхід компанії дозволив їй значно посилити заходи безпеки, специфічні для криптовалют, що призвело до збільшення кількості випадків запобіганню потенційним шахрайствам», — заявили у Revolut.

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Так, після ініціювання криптопереказу алгоритми Revolut відстежують його у режимі реального часу. Якщо система виявляє підозрілу активність, то виводиться відповідне попередження в застосунку.

Зазначається, що лише 8% переказів позначили як потенційно підозрілі. Водночас Тільки 1 з 5000 переказів призводить до закриття рахунку після додаткової перевірки, що складає менш ніж 0,02%.

Представник Revolut розповів, що за попередніми підрахунками у 2023 році компанія запобігла втратам у розмірі $590 млн від потенційно шахрайських транзакцій.

Нагадаємо, Revolut має намір випустити власний стейблкоїн на тлі зростаючої конкуренції на цьому ринку. Представник Revolut сказав, що фірма хоче розширити свою криптовалютну пропозицію, використовуючи підхід, орієнтований на дотримання вимог законодавства, щоб стати безпечною гаванню для всієї криптоспільноти.

Також на початку вересня фінтех-компанія оголосила про запуск нових віртуальних карток у Сполученому Королівстві, за допомогою яких можна розплачуватися криптовалютою за будь-які товари та послуги, від повсякденних покупок до великих витрат.

Крім того, Revolut подала заявку до Центрального банку Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) на отримання фінансової ліцензії Electronic Money Institution (EMI).

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За матеріалами The Block