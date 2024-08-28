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Visa та Revolut запускають миттєві міжнародні перекази для бізнесу

28.08.2024 10:20
Ольга Деркач
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Visa та британська фінтех-компанія з українським корінням Revolut запускають транскордонні миттєві перекази для бізнес-клієнтів у понад 78 країнах та 50 валютах

Visa та Revolut запускають миттєві транскордонні перекази для бізнесу

Visa та Revolut запускають миттєві транскордонні перекази для бізнесу Фото: freepik.com

Співпраця, яка використовує мережеві можливості Visa Direct, спрямована на вирішення давніх проблем у сфері міжнародних переказів, пропонуючи більш ефективне та економічно вигідне рішення для бізнесу в усьому світі.

Вдосконалюючи міжнародні транзакції, бізнеси тепер зможуть здійснювати перекази в режимі реального часу у понад 78 країнах та 50 валютах.

Традиційно транскордонні платежі стикалися з низкою проблем, зокрема високими комісіями, тривалим часом обробки та складними вимогами, які відрізняються в різних країнах.

Підприємствам часто доводилося стикатися з необхідністю надання специфічної інформації, такої як коди IBAN та BIC, а також з високими комісіями за перекази та затримками в кілька днів.

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Нова пропозиція, що отримала назву «Миттєві карткові перекази», має на меті значно спростити цей процес. Відтепер клієнти Revolut Business зможуть надсилати гроші по всьому світу в режимі реального часу лише за номером картки для ініціювання транзакції. Кошти надходитимуть на рахунки одержувачів протягом 30 хвилин або менше.

«Ми раді, що глобальне охоплення, безпека та надійність Visa Direct дозволять бізнес-клієнтам Revolut швидко та впевнено переказувати гроші по всьому світу. Цей крок поглиблює нашу співпрацю з Revolut, щоб продовжити їхній вражаючий послужний список зростання та диференціації продуктів», — зазначає Марк Джеймісон, старший віце-президент по роботі з глобальними клієнтами Visa.

Нова система обіцяє впорядкувати операції і зменшити адміністративний тягар.

«Ми раді запустити миттєві карткові перекази у Великобританії та ЄЕЗ, надаючи компаніям простий, миттєвий і безпечний спосіб платити співробітникам, підрядникам і клієнтам по всьому світу, підтримуючи основні карткові схеми», — говорить Джеймс Гібсон, генеральний директор Revolut Business.

Оскільки бізнес все більше працює в глобальному масштабі, попит на ефективні транскордонні платіжні рішення стрімко зростає. Саме тому партнерство між Visa та Revolut є важливим кроком на шляху до встановлення нових стандартів для міжнародних транзакцій.

Нагадаємо, що Visa сертифікувала технологію біометричних карток IDEX Pay. Рішення для біометричних карток IDEX Pay використовує власну операційну систему компанії в поєднанні з новітнім датчиком відбитків пальців, який включає в себе високопродуктивний захищений елемент SLC38 від Infineon.

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За матеріалами: FinTech Magazine.

Рубрики: VisaГрошіСвітНовиниТехнології
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