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Необанк Revolut оцінили у $45 млрд

19.08.2024 15:40
Ольга Деркач
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Британська компанія Revolut, співзасновником якої є українець Влад Яценко, оцінена у $45 млрд в результаті вторинного продажу акцій новим та існуючим інвесторам

Необанк Revolut оцінили у $45 млрд

Необанк Revolut оцінили у $45 млрд Фото: unsplash.com

Продаж акцій, який дозволяє нинішнім співробітникам компанії продати частину своїх акцій, очолюють Coatue і D1 Capital Partners, а також існуючий інвестор Tiger Global.

Ця оцінка закріплює позицію Revolut як однієї з найдорожчих фінтех-компаній Європи.

З ціною в $45 млрд Revolut коштує більш ніж удвічі більше, ніж французький банк Societe Generale, ринкова капіталізація якого становить $19 млрд, і британський Barclays, який наразі оцінюється в $43 млрд.

Інвестори Revolut вважають, що дев’ятирічна фірма має набагато кращі перспективи зростання, ніж традиційні кредитори.

Вона швидко зростає, повідомивши про рекордний прибуток до оподаткування у розмірі 438 мільйонів фунтів стерлінгів ($564,36 млн) у 2023 році, і каже, що зараз має 45 млн клієнтів по всьому світу. Інвестори вважають, що британська банківська ліцензія, отримана минулого місяця, дозволить фірмі переманити клієнтів, які бажають користуватися банківськими послугами через мобільні додатки, подалі від банків на центральних вулицях і без витрат на утримання мережі відділень.

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Заснована у 2015 році, Revolut є однією з небагатьох компаній, що надають фінтех-послуги, які з’явилися у Великій Британії за останнє десятиліття. Компанія пропонує фінансові послуги через додаток, а не через фізичні відділення, і востаннє була оцінена у $33 млрд під час збору коштів у 2021 році.

Минулого місяця компанія заявила, що нарешті отримала британську банківську ліцензію, поклавши край трирічному очікуванню після того, як зіткнулася з труднощами, пов’язаними з перевіркою її внутрішньої бухгалтерії.

Представник Revolut відмовився коментувати, чи зменшив хтось із існуючих інвесторів свою позицію, і чи перевів у готівку частину своєї частки генеральний директор Нік Сторонський.

Раніше повідомлялося, що Сторонський продасть частину своєї багатомільярдної частки. Сума продажу становитиме $500 млн.

Revolut раніше заявляв про свій намір вийти на біржу, хоча тимчасовий фінансовий директор Віктор Стинга в липні відмовився коментувати терміни проведення IPO.

Інвестор Revolut Філіп Лаффонт, засновник і портфельний менеджер Coatue, сказав, що Revolut має «вражаючий набір продуктів, який відповідає потребам його швидко зростаючої клієнтської бази» і допомагає «трансформувати світову банківську індустрію».

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За матеріалами: Reuters.

Рубрики: FinTechГрошіСвітНовиниТехнології
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