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Необанк Revolut отримав рекордний прибуток за минулий рік

02.07.2024 19:30
Ольга Деркач
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Необанк Revolut опублікував свої доходи за 2023 рік, показавши рекордний прибуток у розмірі $545 млн. Фінтех-компанія отримує чистий прибуток вже три роки поспіль

Необанк Revolut отримав рекордний прибуток за минулий рік

Необанк Revolut отримав рекордний прибуток за минулий рік Фото: freepik.com

Revolut опублікував свій річний звіт за 2023 рік з доходами, які зросли на 95% порівняно з попереднім роком. Мало того, фінтех-компанія перевершила саму себе і в плані прибутку, зафіксувавши рекордні $545 млн.

Зокрема, Revolut завершила 2023 рік з доходом у $2,2 млрд, що вдвічі більше, ніж $1,1 млрд у 2022 році. Маржа чистого прибутку також зросла на 19% порівняно з попереднім роком. Разом з доходами та прибутками, баланси клієнтів також зросли до $23 млрд, а платні підписки зафіксували +41%.

Це також стало можливим завдяки стратегії розширення фінансового супердодатку, яка дозволила залучити 12 млн нових клієнтів по всьому світу лише у 2023 році. Наразі Revolut має загалом 45 млн клієнтів по всьому світу.

«Цього року ми досягли величезних успіхів у виконанні нашої місії — надавати найкращий продукт і найкращий клієнтський досвід у поєднанні з великою цінністю скрізь і всюди. Наша клієнтська база розширюється вражаючими темпами, а наша диверсифікована бізнес-модель продовжує забезпечувати виняткові фінансові показники», — сказав Нік Сторонський, генеральний директор Revolut.

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Revolut працює з чистим прибутком вже три роки поспіль. У 2023 році прискорене зростання було зумовлене диверсифікованою моделлю доходів, виходом на нові ринки та збільшенням залучення клієнтів.

Процентний дохід також зріс до $621 млн у 2023 році порівняно з $102 млн у попередньому році. На червень 2024 року Revolut є найбільш завантажуваним додатком у категорії «Фінанси» в Європі, посідаючи перше місце у 17 країнах. В Італії, наприклад, Revolut став найбільшим необанком з 2 мільйонами клієнтів.

У поточному 2024 році Revolut має на меті досягти 50 мільйонів клієнтів по всьому світу. У зв’язку з цим у березні компанія оголосила про інвестиції у розмірі $450 млн у маркетинг саме для досягнення своєї мети.

Нагадаємо, що Revolut продасть акцій на $500 млн. Шляхом продажу акцій Revolut планує збільшити власну капіталізацію, попередньо, до $40 млрд.

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За матеріалами: Cryptonomist.

Рубрики: ГрошіКомпаніїСвітНовини
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