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Revolut лідирує за кількістю скарг на шахрайство серед британських банків

22.07.2024 20:30
Ольга Деркач
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Revolut Ltd. відмовив тисячам британських клієнтів у відшкодуванні збитків, завданих їм шахраями, що змусило багатьох з них звернутися до Служби фінансового омбудсмена країни за допомогою у їхніх справах

Revolut лідирує за кількістю скарг на шахрайство серед британських банків

Revolut лідирує за кількістю скарг на шахрайство серед британських банків Фото: freepik.com

Згідно з даними, наданими омбудсменом, у другій половині 2023 року, останньому періоді, за який є дані, кількість нових скарг від клієнтів на шахрайство у фінтех-гіганта зросла на 35%. Це перевищило показники всіх конкурентів і британських кредиторів.

Кількість нових скарг, з якими зіткнувся Revolut, підскочила до 2 208 за цей період з 1 630 у першому півріччі. Це порівняно з майже 10% зниженням у місцевих відділеннях Barclays Plc, приблизно 3% скороченням у Lloyds Banking Group Plc і 1% зростанням у британському підрозділі HSBC Holdings Plc.

Протягом багатьох років кредитори борються з так званим APP-шахрайством, яке, як правило, здійснюється злочинцями, які обманом змушують нічого не підозрюючих клієнтів банків надсилати платіж онлайн на рахунок, що знаходиться поза їхнім контролем. Шахрайство, в тому числі пов’язане з картковими платежами та інвестиційними схемами, завдало збитків на мільйони фунтів стерлінгів як клієнтам, так і банкам Великобританії.

Те, як Revolut реагує на такі злочини, набуває особливого значення, оскільки британські політики готуються запровадити нові правила, які вимагають від банків і фінтех-компаній відшкодовувати збитки клієнтам, які стали жертвами шахраїв. Представники галузі стверджують, що нові правила будуть дорогими і, зрештою, мало допоможуть зупинити шахрайство.

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Майже в половині випадків, розглянутих і закритих минулого року, омбудсмен зобов’язав Revolut відшкодувати клієнтам їхні збитки. Незважаючи на це, окремі дані від юридичних фірм, що представляють клієнтів фінтеху, свідчать про те, що фінтех-гігант продовжує відмовляти клієнтам у задоволенні їхніх претензій.

«Кожен потенційний випадок шахрайства, що стосується клієнтів Revolut, ретельно розслідується і оцінюється незалежно від інших випадків», — сказав представник компанії, додавши, що фірма також переглядає міркування щодо відповідальності в результаті скарг.

CEL Solicitors, велика фірма, що займається споживчими претензіями, заявила, що Revolut відхилила 99% скарг, які вони отримали від жертв шахрайства, і в результаті вони мають 1 502 справи Revolut, які наразі перебувають на розгляді.

Представник Revolut заявив, що компанія має надійний захист для своїх клієнтів і аналізує понад півмільярда транзакцій щомісяця. Фінтех-компанія заявила, що використовує такі ресурси, як моделі штучного інтелекту, понад 4 000 кваліфікованих фахівців з протидії фінансовим злочинам, а також досвідчених аналітиків даних, і минулого року запобігла потенційному шахрайству на суму понад 475 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що один з найактивніших інвесторів у світі в технологічні компанії веде переговори про те, щоб очолити новий інвестиційний раунд на $500 млн у британській фінтех-компанії Revolut.

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Рубрики: БанкиКомпаніїСвітНовини
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