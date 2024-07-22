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В Україні замінять банкноти 500 гривень — НБУ

22.07.2024 14:20
Дарія Шуть
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Банкноти номіналом 500 грн старого зразка поступово замінюватимуться в обігу на більш сучасні та захищені

В Україні замінять банкноти 500 гривень — НБУ

Фото: bank.gov.ua

Починаючи з 1 серпня, Національний банк України (НБУ) розпочне вилучати з обігу банкноти 500 гривень старих зразків 2003–2007 років. Їх поступово замінять на банкноти сучасного покоління — зразка 2014-го та наступних років випуску.

«Тож банкнот номіналом 500 гривень старого зразка в обігу поступово ставатиме менше, їх замінюватимуть сучасніші та більш захищені банкноти номіналом 500 гривень», — кажуть в регуляторі.

Водночас в НБУ запевнили, що 500 гривень старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом. Українці без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати.

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Навіщо замінювати банкноти

Зазначається, що головна ціль такого рішення – підвищити якість готівки в обігу, зважаючи на зношеність банкнот старих зразків, які вже майже 18 років перебувають в обігу, зокрема понад вісім останніх років, одночасно з банкнотами сучасного покоління.

«Для Національного банку важливо, щоб уся національна валюта України, яка перебуває в обігу, була надійною та якісною. Українці мають бути впевнені, що готівка, отримана в торговельній мережі, касі банків або в їхніх банкоматах, дійсно платіжна, захищена та належної якості», — повідомляє пресслужба.

Поступова заміна банкнот старого зразка підвищить захист і якість грошей в обігу та зробить розрахунки комфортнішими для громадян. Це принесе користь і державі, і банкам, і торговельним мережам, і громадянам.

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Як відбуватиметься заміна

З наступного місяця Нацбанк разом з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу зазначені банкноти, зокрема:

  • українські банки не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;
  • НБУ припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Як наслідок, потрапляючи в банки, банкноти 500 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до Нацбанку для подальшого їх перерахування та утилізації.

Нагадаємо, влітку в Україні побільшало готівки в обігу, що насамперед пов’язано з сезонними факторами та наслідками війни. Станом на 1 липня у готівковому обігу України перебувало 800,9 млрд грн. Це на 36,5 млрд грн або на 4,8% більше, ніж на початок 2024 року (764,4 млрд грн).

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Джерело: НБУ

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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