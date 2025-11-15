close-btn
XRP ETF показав неочікувану динаміку в перший день торгів на Nasdaq

15.11.2025 11:30
Микола Деркач

Canary Capital у четвер, 13 листопада, запустила свій новий спотовий Біткоїн-ETF на основі XRP під тикером XRPC, і дебют виявився сильним. За перші 30 хвилин обсяг торгів сягнув $26 млн, а до кінця сесії загальний обсяг перевищив $58,5 млн, тоді як чистий приплив коштів становив $245 млн

Фото: motionarray.com, pixabay.com

Попри переконливий старт, перший денний обсяг XRPC усе ще поступається дебютам спотових Біткоїн-ETF та Ethereum ETF, які показали $4,1 млрд та $1,1 млрд відповідно.

Втім, як зазначає старший аналітик ETF у Bloomberg Ерік Балчунас, XRPC обійшов усі фонди, запущені цього року, а їх налічується близько 900.

XRP падає попри успішний запуск ETF

Сильний дебют ETF не втримав XRP від падіння. У п’ятницю токен продовжив знижуватися на тлі загальної слабкості крипторинку. На момент написання матералу XRP торгувався на рівні $2,27, що майже на 9% нижче за добу, а з його ринкової капіталізації зникло $13 млрд.

У цілому криптовалютний ринок втратив 6% капіталізації за 24 години — приблизно $160 млрд. Біткоїн зазнав значних втрат, опустившись до мінімуму за пів року — нижче $96 000. На фоні понад $1,1 млрд ліквідацій на ринку деривативів це прискорило падіння основних альткоїнів.

Читайте також: Відкритий інтерес до Біткоїна на біржах впав до піврічного мінімуму

XRP, кореляція якого з Біткоїном становить 0,82, знизився ще різкіше, оскільки інституційні інвестори перейшли в режим уникнення ризику. Зокрема, в дні перед лістингом Canary на біржі перемістили приблизно 1,4 млрд XRP, що свідчить про підготовку великих власників до фіксації прибутку.

З технічного погляду XRP торгується нижче своєї 30-денної простої ковзної середньої (SMA) на рівні $2,42 та ключового поворотного рівня $2,38, тоді як 14-денний індекс відносної сили (RSI) знизився до 44,71, сигналізуючи про наростання ведмежого імпульсу.

Раніше ми також писали, що Binance оголосила про запуск платформи Demo Trading для інвесторів в Україні. Новий режим дає змогу користувачам — насамперед новачкам — тренуватися на спотовому ринку та ф’ючерсах, використовуючи віртуальні кошти

Платформа моделює реальні ринкові умови, але позбавлена ризику втрати грошей, тож підходить для відпрацювання базових навичок і глибшого розуміння поведінки крипторинків перед переходом до торгівлі з реальним активом.

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
