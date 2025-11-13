Відкритий інтерес до Біткоїна на біржах впав до піврічного мінімуму

Біткоїн (BTC) продовжує торгуватися трохи вище $102–103 тис., а ринкові умови залишаються складними та викликають побоювання інвесторів. На цьому фоні інтерес на біржах також знижується

Попри незначне зростання на 0,3% за тиждень, провідна криптовалюта втратила понад 8,5% за місяць і ненадовго опускалася нижче $100 000, після чого скоригувалася у межах $102-105 тис..

Водночас один показник подає сигнал обережності: відкритий інтерес до біткоїн-ф’ючерсів на біржах опустився до найнижчого рівня за сім місяців і зараз становить близько $32,1 млрд, свідчать дані CryptoQuant станом на 12 листопада, на які посилається Finbold.

Це важливо, адже відкритий інтерес показує загальну вартість відкритих ф’ючерсних контрактів та слугує індикатором спекулятивної активності. Його зниження зазвичай означає, що трейдери закривають позиції з плечем — ознака ослаблення впевненості або зростання невизначеності.

Показово, що падіння відбувається на тлі слабшання короткострокового інтересу до спотових Біткоїн-ETF, які на початку року були одним із головних драйверів попиту. Після тижнів рекордних припливів інвестицій динаміка сповільнилася, а кілька фондів зафіксували помірні відпливи, оскільки інвестори переглядають ризики.

Тож зниження активності на ринку деривативів віддзеркалює цю паузу та свідчить, що інституційні трейдери можуть тимчасово відходити вбік, чекаючи зрозуміліших макроекономічних чи регуляторних сигналів.

Попри це, фундаментальні індикатори залишаються стійкими. Кореляція Біткоїна з прибутковістю 10-річних казначейських облігацій США впала до –0,88, що підкреслює його зростаючу роль як хеджу проти традиційних ринків. Тим часом ончейн-дані свідчать, що довгострокові власники продовжують накопичувати актив, що вказує на їхню впевненість у довготривалій ролі Біткоїна як засобу збереження вартості, навіть коли спекулятивна активність слабшає.

Надалі аналітики стежитимуть за можливим відновленням відкритого інтересу разом із новим припливом інвестицій у Біткоїн-ETF — поєднанням, яке може повернути високу волатильність і задати новий напрямок руху. Знизу ключовою зоною підтримки лишається діапазон $100 000–$104 000: його пробиття може спровокувати подальше розкредитування ринку, тоді як закріплення вище $106 000 здатне знову посилити оптимізм.

