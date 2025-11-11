close-btn
PaySpaceMagazine

5 речей, які потрібно знати про Біткоїн цього тижня

11.11.2025 10:10
Микола Деркач

Біткоїн знову перевищив рівень $106 тис., частково відновившись після нещодавнього падіння нижче $100 тис. Цього разу головним драйвером став політичний оптимізм у США — можливе завершення рекордного урядового шатдауну та обіцянка Дональда Трампа виплатити американцям «тарифні дивіденди» по $2000

5 речей, які потрібно знати про Біткоїн цього тижня

Фото: pixabay.com

Далі розглянемо декілька речей, які, на думку аналітиків CoinTelegraph, варто знати про Біткоїн цього тижня.

  1. Біткоїн має потенціал швидко відновити рівень вище $107 тис.

BTC закрив тиждень вище $104 500 і на початку нового торгується трохи вище $106 тис. Ринок утримує 50-тижневу експоненційну середню, але трейдери попереджають про нестійкість. Короткі ліквідації можуть підняти ціну до $107 000, тоді як добові ліквідації на крипторинку перевищили $350 млн.

  1. Шатдаун у США може закінчитися, а ринки чекають на інфляційні дані

Після місяця без офіційної статистики інвестори знову зосереджені на показниках споживчих цін (CPI) та безробіття. Їхня публікація очікується цього тижня. Повернення даних покаже справжній стан економіки та допоможе ФРС визначити подальшу політику ставок. CME Group прогнозує ще одне зниження ставки на 0,25% у грудні.

Читайте також: Скільки коштуватиме Біткоїн у 2026: прогноз Кійосакі

  1. «Тарифні дивіденди» від Трампа повертають дух COVID-стимулів

Президент США пообіцяв виплатити більшості громадян по $2000 за рахунок доходів від торговельних тарифів. Експерти порівняли це з «чеками Трампа» часів пандемії, коли стимулювання призвело до криптобуму. Аналітики припускають, що цього разу ефект може повторитися — світова грошова маса вже зросла до рекордних $142 трлн (+9,1% від початку року).

  1. Опціони свідчать про страх, а не про ейфорію

За даними Glassnode, трейдери на ринку деривативів не вірять у стійке відновлення. Обсяги опціонів на продаж свідчать, що більшість очікує повторного тесту нижчих рівнів, а відкритий інтерес лише поступово відновлюється. На думку аналітиків, страх залишається головною емоцією ринку.

  1. «Кити» продають, але й накопичують

Попри щоденні продажі понад 1000 BTC великими власниками, загальна тенденція виглядає не песимістично. За даними CryptoQuant, із жовтня їхні запаси знову зростають: від 185 000 BTC до майже 300 000. Нові великі гравці заміщують тих, хто виходить з ринку, — це ознака початку нової хвилі накопичення.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

BlackRock цього тижня продала 5 300 біткоїнів

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків

Схвалено концепцію регулювання крипторинку в Україні

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовиниСША
google news
Новини по темі
Викрадення біткоїнів на $13 млрд: Китай звинуватив США 11.11.2025

Викрадення біткоїнів на $13 млрд: Китай звинуватив США
Скільки коштуватиме Біткоїн у 2026: прогноз Кійосакі 10.11.2025

Скільки коштуватиме Біткоїн у 2026: прогноз Кійосакі
Квантовий годинник назвав дату, коли зламають шифрування Біткоїна 09.11.2025

Квантовий годинник назвав дату, коли зламають шифрування Біткоїна
BlackRock цього тижня продала 5 300 біткоїнів 08.11.2025

BlackRock цього тижня продала 5 300 біткоїнів
Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків 06.11.2025

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
Біткоїну загрожує падіння до $80 000 — TradingShot 05.11.2025

Біткоїну загрожує падіння до $80 000 — TradingShot
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
ТОП статей 06.11.2025

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
Останні новини
11.11.2025  19:30

Викрадення біткоїнів на $13 млрд: Китай звинуватив США

 11.11.2025  18:20

Скільки в Україні зареєстровано ФОПів — Гетманцев

 11.11.2025  17:10

НБУ анулював ліцензії двом фінансовим установам

 11.11.2025  16:00

Райффайзен Банк отримає нового голову правління

 11.11.2025  14:50

Ajax Systems відкрила завод у В’єтнамі

 11.11.2025  12:30

Визнаний неплатоспроможним РВС Банк може уникнути ліквідації — ФГВФО

 11.11.2025  11:20

Українська компанія DroneUA відкрила офіс у Великій Британії

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.