5 речей, які потрібно знати про Біткоїн цього тижня

Біткоїн знову перевищив рівень $106 тис., частково відновившись після нещодавнього падіння нижче $100 тис. Цього разу головним драйвером став політичний оптимізм у США — можливе завершення рекордного урядового шатдауну та обіцянка Дональда Трампа виплатити американцям «тарифні дивіденди» по $2000

Далі розглянемо декілька речей, які, на думку аналітиків CoinTelegraph, варто знати про Біткоїн цього тижня.

Біткоїн має потенціал швидко відновити рівень вище $107 тис.

BTC закрив тиждень вище $104 500 і на початку нового торгується трохи вище $106 тис. Ринок утримує 50-тижневу експоненційну середню, але трейдери попереджають про нестійкість. Короткі ліквідації можуть підняти ціну до $107 000, тоді як добові ліквідації на крипторинку перевищили $350 млн.

Шатдаун у США може закінчитися, а ринки чекають на інфляційні дані

Після місяця без офіційної статистики інвестори знову зосереджені на показниках споживчих цін (CPI) та безробіття. Їхня публікація очікується цього тижня. Повернення даних покаже справжній стан економіки та допоможе ФРС визначити подальшу політику ставок. CME Group прогнозує ще одне зниження ставки на 0,25% у грудні.

Читайте також: Скільки коштуватиме Біткоїн у 2026: прогноз Кійосакі

«Тарифні дивіденди» від Трампа повертають дух COVID-стимулів

Президент США пообіцяв виплатити більшості громадян по $2000 за рахунок доходів від торговельних тарифів. Експерти порівняли це з «чеками Трампа» часів пандемії, коли стимулювання призвело до криптобуму. Аналітики припускають, що цього разу ефект може повторитися — світова грошова маса вже зросла до рекордних $142 трлн (+9,1% від початку року).

Опціони свідчать про страх, а не про ейфорію

За даними Glassnode, трейдери на ринку деривативів не вірять у стійке відновлення. Обсяги опціонів на продаж свідчать, що більшість очікує повторного тесту нижчих рівнів, а відкритий інтерес лише поступово відновлюється. На думку аналітиків, страх залишається головною емоцією ринку.

«Кити» продають, але й накопичують

Попри щоденні продажі понад 1000 BTC великими власниками, загальна тенденція виглядає не песимістично. За даними CryptoQuant, із жовтня їхні запаси знову зростають: від 185 000 BTC до майже 300 000. Нові великі гравці заміщують тих, хто виходить з ринку, — це ознака початку нової хвилі накопичення.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

BlackRock цього тижня продала 5 300 біткоїнів

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків

Схвалено концепцію регулювання крипторинку в Україні